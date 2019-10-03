Ты умеешь хранить секреты?
Режиссер:Элиз Дюран
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Эмма с треском провалила совещание и возвращается из командировки самолётом. Настроение – хуже некуда, вдобавок девушка боится летать, поэтому хорошенько принимает на грудь перед посадкой. Сочувствующая стюардесса предлагает ей свободное место в первом классе, где разносят шампанское, поэтому при первой же турбулентности от страха Эмма начинает вываливать все свои секреты сидящему рядом мужчине. Она рассказывает ему всё – от нюансов личной жизни до офисных взаимоотношений. И каково же было удивление девушки, когда на следующий день выяснилось, что тот самый сосед по самолёту – её босс и основатель компании – пришёл в их офис проверить работу отделения.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Питер Хатчингс, Софи Кинселла
В ролях:Александра Даддарио, Тайлер Хэклин, Лаверн Кокс, Кимико Гленн, Сунита Мани, Sam Asghari Джуда Фридландер, Бобби Тисдэйл, Ashlyn Alessi, Кейт Кастонгуэй
Музыка:Джефф Кардони
В ролях:Александра Даддарио, Тайлер Хэклин, Лаверн Кокс, Кимико Гленн, Сунита Мани, Sam Asghari Джуда Фридландер, Бобби Тисдэйл, Ashlyn Alessi, Кейт Кастонгуэй
Музыка:Джефф Кардони
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:03 октября 2019
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