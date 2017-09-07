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Режиссер:Макото Синкай
Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Мелодрама.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Мелодрама.
Действие разворачивается в небольшом городке в горах Японии. Дочь местного мэра и самая обычная школьница Мицуа живет с сестрой и бабушкой и хочет вырваться из своей унылой жизни, чтобы окунуться в ритм шумного и красочного Токио. Однажды ей видится странный сон, будто она – это вовсе не она, а незнакомый парень из большого города. В то же время одному школьнику из японской столицы по имени Таки, подрабатывающему в итальянском ресторане и мечтающему стать архитектором или художником, снится, что он стал некой девочкой из горного пригорода. Так, двое незнакомцев оказываются непостижимым и невероятным образом связаны друг с другом.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Макото Синкай, Кларк Чэн
В ролях:Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ
Музыка:Радвимпс
В ролях:Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ
Музыка:Радвимпс
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:07 сентября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:07 сентября 2017
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