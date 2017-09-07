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Режиссер: Макото Синкай

Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Мелодрама.

Действие разворачивается в небольшом городке в горах Японии. Дочь местного мэра и самая обычная школьница Мицуа живет с сестрой и бабушкой и хочет вырваться из своей унылой жизни, чтобы окунуться в ритм шумного и красочного Токио. Однажды ей видится странный сон, будто она – это вовсе не она, а незнакомый парень из большого города. В то же время одному школьнику из японской столицы по имени Таки, подрабатывающему в итальянском ресторане и мечтающему стать архитектором или художником, снится, что он стал некой девочкой из горного пригорода. Так, двое незнакомцев оказываются непостижимым и невероятным образом связаны друг с другом.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Макото Синкай, Кларк Чэн

В ролях: Рюносукэ Камики, Монэ Камисираиси, Рё Нарита, Аои Юки, Симадзаки Нобунага, Каито Исикава, Канон Тани, Масаки Тэрасома, Саяка Охара, Кадзухико Иноуэ

Музыка: Радвимпс