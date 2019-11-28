Тварь
Режиссер:Ольга Городецкая
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.
Супруги Беловы, герои хоррора «Тварь», переживают страшную трагедию – потерю ребенка. Спустя четыре года они решают взять под опеку мальчика. Вскоре они замечают, что тот с каждым днем становится все больше похож на их пропавшего сына.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Ольга Городецкая, Мария Кабанова, Анна Старобинец
В ролях:Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко
Музыка:Александр Слуцкий, Карим Насер
В ролях:Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко
Музыка:Александр Слуцкий, Карим Насер
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2019
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