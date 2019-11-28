Тварь

Режиссер: Ольга Городецкая

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.

Супруги Беловы, герои хоррора «Тварь», переживают страшную трагедию – потерю ребенка. Спустя четыре года они решают взять под опеку мальчика. Вскоре они замечают, что тот с каждым днем становится все больше похож на их пропавшего сына.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Ольга Городецкая, Мария Кабанова, Анна Старобинец

В ролях: Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко

Музыка: Александр Слуцкий, Карим Насер