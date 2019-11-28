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Тварь

Режиссер:Ольга Городецкая
Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.

Супруги Беловы, герои хоррора «Тварь», переживают страшную трагедию – потерю ребенка. Спустя четыре года они решают взять под опеку мальчика. Вскоре они замечают, что тот с каждым днем становится все больше похож на их пропавшего сына.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Ольга Городецкая, Мария Кабанова, Анна Старобинец
В ролях:Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Севастьян Бугаев, Ян Рунов, Евгений Цыганов, Анна Уколова, Константин Тополага, Роза Хаируллина, Евгений Антропов, Константин Мурзенко
Музыка:Александр Слуцкий, Карим Насер
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:28 ноября 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 28 ноября по 1 декабря
15:35 (300 р.)
19:30 (300 р.)
23:30 (250 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 28 ноября по 1 декабря
23:05 (300)
c 2 по 4 декабря
23:05 (200)
Северное сияниеКрасный зал
c 28 по 29 ноября
11:20 (300)
16:05 (300)
19:45 (390)
c 30 ноября по 1 декабря
11:20 (300)
16:05 (390)
19:45 (390)
c 2 по 4 декабря
11:20 (200)
16:05 (200)
19:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 30 ноября по 1 декабря
12:15 (600 р.)

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