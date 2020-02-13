Цвет из иных миров
Режиссер:Ричард Стэнли
Жанры: Ужасы, Фантастика.
Жанры: Ужасы, Фантастика.
Фермер Нэйтан Гарднер с женой и тремя детьми живёт в отдалении от цивилизации. Однажды рядом с его домом падает метеорит, на следующий же день исчезает, и теперь вокруг места падения разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная связь работают с помехами. Приехавший проверить местную воду гидролог уверен, что пить её не стоит, но члены семьи Гарднер не придают этому особого значения и вскоре начинают очень странно себя вести.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Скарлет Амарис, Ричард Стэнли, Говард Филлипс Лавкрафт
В ролях:Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Томми Чонг, Брендан Мейер, Джулиан Хиллиард, Джош С. Уоллер, К’Орианка Килчер, Мелисса Нирман
Музыка:Колин Стетсон
В ролях:Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Томми Чонг, Брендан Мейер, Джулиан Хиллиард, Джош С. Уоллер, К’Орианка Килчер, Мелисса Нирман
Музыка:Колин Стетсон
Производство:США, Малайзия, Португалия
Ограничения:16+
Дата релиза:13 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:13 февраля 2020
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