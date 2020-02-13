Цвет из иных миров

Режиссер: Ричард Стэнли

Жанры: Ужасы, Фантастика.

Фермер Нэйтан Гарднер с женой и тремя детьми живёт в отдалении от цивилизации. Однажды рядом с его домом падает метеорит, на следующий же день исчезает, и теперь вокруг места падения разрастаются необычные цветы, а телевидение и мобильная связь работают с помехами. Приехавший проверить местную воду гидролог уверен, что пить её не стоит, но члены семьи Гарднер не придают этому особого значения и вскоре начинают очень странно себя вести.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Скарлет Амарис, Ричард Стэнли, Говард Филлипс Лавкрафт

В ролях: Николас Кейдж, Джоэли Ричардсон, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Томми Чонг, Брендан Мейер, Джулиан Хиллиард, Джош С. Уоллер, К’Орианка Килчер, Мелисса Нирман

Музыка: Колин Стетсон