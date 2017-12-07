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Цепной пёс

Режиссер:Пол Солет
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Пол Солет
В ролях:Эдриан Броуди, Рори Калкин, Антонио Бандерас, Джон Малкович, Александра Дину, Кристина Сеговиа, Ори Феффер, Оуэн Дэвис, Велизар Бинев, Кит Д. Эванс
Музыка:Остин Уинтори
Производство:Болгария, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 декабря 2017
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Северное сияниеОранжевый зал
c 7 по 8 декабря
11:00 (300)
14:45 (300)
16:30 (300)
20:20 (390)
22:05 (300)
c 9 по 10 декабря
11:00 (300)
14:45 (390)
16:30 (390)
20:20 (390)
22:05 (300)
c 11 по 13 декабря
11:00 (200)
14:45 (200)
16:30 (200)
20:20 (250)
22:05 (200)

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