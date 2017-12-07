Цепной пёс

Режиссер: Пол Солет

Жанры: Триллер, Драма, Криминал.

Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Пол Солет

В ролях: Эдриан Броуди, Рори Калкин, Антонио Бандерас, Джон Малкович, Александра Дину, Кристина Сеговиа, Ори Феффер, Оуэн Дэвис, Велизар Бинев, Кит Д. Эванс

Музыка: Остин Уинтори