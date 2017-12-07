Цепной пёс
Режиссер:Пол Солет
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал.
Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным…
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Пол Солет
В ролях:Эдриан Броуди, Рори Калкин, Антонио Бандерас, Джон Малкович, Александра Дину, Кристина Сеговиа, Ори Феффер, Оуэн Дэвис, Велизар Бинев, Кит Д. Эванс
Музыка:Остин Уинтори
В ролях:Эдриан Броуди, Рори Калкин, Антонио Бандерас, Джон Малкович, Александра Дину, Кристина Сеговиа, Ори Феффер, Оуэн Дэвис, Велизар Бинев, Кит Д. Эванс
Музыка:Остин Уинтори
Производство:Болгария, США
Ограничения:18+
Дата релиза:07 декабря 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:07 декабря 2017
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