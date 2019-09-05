Царство
Режиссер:Синсуке Сато
Жанры: Драма, Боевик, Военный, История.
Жанры: Драма, Боевик, Военный, История.
Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?
Продолжительность:134 мин
Сценарий:Ясухиса Хара, Цутому Куроива, Синсуке Сато
В ролях:Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ
Музыка:Ютака Ямада
В ролях:Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ
Музыка:Ютака Ямада
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
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