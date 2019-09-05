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Царство

Режиссер:Синсуке Сато
Жанры: Драма, Боевик, Военный, История.

Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?

Продолжительность:134 мин
Сценарий:Ясухиса Хара, Цутому Куроива, Синсуке Сато
В ролях:Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ
Музыка:Ютака Ямада
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:05 сентября 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 5 по 6 сентября
18:25 (250)
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18:25 (300)
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Мираж СинемаКинозал №5
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17:15 (300 р.)

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