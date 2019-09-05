Царство

Режиссер: Синсуке Сато

Жанры: Драма, Боевик, Военный, История.

Китай, период Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны. Где-то на задворках одного из таких царств ежедневно тренируются двое сирот, мечтающих стать великими генералами. Эпические сражения, дворцовые интриги и военные перевороты. Хватит ли им сил, храбрости и безрассудства, чтобы выжить и изменить этот мир?

Продолжительность: 134 мин

Сценарий: Ясухиса Хара, Цутому Куроива, Синсуке Сато

В ролях: Кэнто Ямадзаки, Рё Ёсидзава, Масами Нагасава, Канна Хасимото, Каната Хонго, Синносукэ Мицусима, Масахиро Такасима, Дзюн Канамэ, Такао Осава, Синносукэ Абэ

Музыка: Ютака Ямада