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Трудности выживания

Режиссер:Евгений Торрес
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на самом деле это ее коллега, местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он её выдумал. А ещё он ничего не смыслит в выживании…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Павел Усачев, Антон Риваль, Роман Рипко
В ролях:Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов
Музыка:Дмитрий Ланской, Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 25 августа
17:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 22 по 23 августа
13:20 (200 р.)
19:40 (300 р.)
c 24 по 25 августа
13:20 (300 р.)
19:40 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
22 августа
21:55 (350)
c 23 по 25 августа
18:25 (350)
20:10 (350)
21:55 (350)
c 26 по 28 августа
18:25 (250)
20:10 (250)
21:55 (250)
Северное сияниеКрасный зал
22 августа
23 августа
13:15 (300)
17:00 (390)
c 24 по 25 августа
13:15 (390)
17:00 (390)
c 26 по 28 августа
13:15 (200)
17:00 (250)

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