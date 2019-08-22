Трудности выживания

Режиссер: Евгений Торрес

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на самом деле это ее коллега, местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он её выдумал. А ещё он ничего не смыслит в выживании…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Павел Усачев, Антон Риваль, Роман Рипко

В ролях: Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов

Музыка: Дмитрий Ланской, Дмитрий Емельянов