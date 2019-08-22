Трудности выживания
Режиссер:Евгений Торрес
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Начинающая журналистка Нина в погоне за сенсацией отправляется на необитаемый остров, где, по слухам, живет миллионер-затворник. Баркас со съёмочной группой попадает в жуткий шторм, и Нина приходит в сознание уже на пустынном берегу. К счастью, это именно тот остров, который ей был нужен, а значит, она оказалась в надежных руках молодого и симпатичного героя своего репортажа. Но только Нина еще не подозревает, что на самом деле это ее коллега, местный журналист, которому просто нужна была горячая тема, и он её выдумал. А ещё он ничего не смыслит в выживании…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Павел Усачев, Антон Риваль, Роман Рипко
В ролях:Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов
Музыка:Дмитрий Ланской, Дмитрий Емельянов
В ролях:Василий Бриченко, Елизавета Кононова, Ян Цапник, Артем Маркарьян, Анна Ардова, Александр Самойленко, Николай Фоменко, Надежда Сысоева, Александр Носков, Максим Важов
Музыка:Дмитрий Ланской, Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:22 августа 2019
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