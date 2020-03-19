Тролли. Мировой тур
Режиссер:Уолт Дорн, Дэвид П. Смит
Жанры: Мюзикл, Музыкальный, Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.
Жанры: Мюзикл, Музыкальный, Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.
Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье.
Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все… чтобы миром безоговорочно правил хард-рок!
Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Майя Форбс, Уоллес Володарски, Элизабет Типпет
В ролях:Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Оззи Осборн, Рэйчел Блум, Андерсон Паак Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Сэм Рокуэлл
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Оззи Осборн, Рэйчел Блум, Андерсон Паак Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Сэм Рокуэлл
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:19 марта 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:19 марта 2020
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