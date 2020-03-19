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Тролли. Мировой тур

Режиссер:Уолт Дорн, Дэвид П. Смит
Жанры: Мюзикл, Музыкальный, Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.

Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье.

Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все… чтобы миром безоговорочно правил хард-рок!

Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Майя Форбс, Уоллес Володарски, Элизабет Типпет
В ролях:Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Оззи Осборн, Рэйчел Блум, Андерсон Паак Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Сэм Рокуэлл
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:19 марта 2020
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Северное сияниеЖёлтый зал
19 марта
11:15 (300 в 3D)
13:05 (300)
14:50 (300)
16:40 (300 в 3D)
18:30 (390)
20:20 (390 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
19 марта
13:40 (300)
19:30 (390)
Северное сияниеПремьер зал
19 марта
10:20 (300 в 3D)
12:10 (350 в 3D)
14:00 (350 в 3D)
18:00 (390 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
19 марта
11:35 (300)
15:25 (300)
17:10 (350)
19:00 (350 в 3D)
АврораОсновной зал
19 марта
09:00 (100)
13:00 (200)
16:35 (200)
МурманскБольшой зал
19 марта
09:00 (150 в 3D)
13:00 (300 в 3D)
17:00 (350 в 3D)
ГалактикаЗал 2
c 19 по 22 марта
10:05 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
10:05 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 4
c 19 по 22 марта
10:05 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
10:05 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 1
c 19 по 22 марта
10:05 (от 250 Р)
c 23 по 25 марта
10:05 (от 150 Р)

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