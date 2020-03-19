Тролли. Мировой тур

Режиссер: Уолт Дорн, Дэвид П. Смит

Жанры: Мюзикл, Музыкальный, Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.

Поп-тролли в шоке – оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, оупен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп баттлы – впереди их ждет головокружительное веселье.



Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить все… чтобы миром безоговорочно правил хард-рок!



Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Майя Форбс, Уоллес Володарски, Элизабет Типпет

В ролях: Джастин Тимберлейк, Анна Кендрик, Джеймс Корден, Оззи Осборн, Рэйчел Блум, Андерсон Паак Джордж Клинтон, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Сэм Рокуэлл

Музыка: Теодор Шапиро