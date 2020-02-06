152653

Тролль: История с хвостом

Режиссер:Кевин Манро, Кристиан Кэмп
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Приключения.

Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат… Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Сьюзанн Болч, Джонни Карлсен, Питер Додд
В ролях:Адам Незеркотт, Ричард Дюмон, Соня Болл, Уайатт Бауэн, Марк Камачо, Элана Дункельман, Анджела Галуппо, Стефан Готье, Рик Джонс, Терренс Скаммелл
Музыка:Дэниэл Скотт
Производство:Норвегия, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеДетский зал
c 6 по 7 февраля
10:30 (300)
15:45 (300)
c 8 по 9 февраля
10:30 (300)
15:45 (350)
c 10 по 12 февраля
10:30 (200)
15:45 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 февраля
13:50 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 6 по 7 февраля
10:40 (150 р.)
16:40 (300 р.)
c 8 по 9 февраля
10:40 (200 р.)
16:40 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?