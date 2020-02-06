Тролль: История с хвостом

Режиссер: Кевин Манро, Кристиан Кэмп

Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Приключения.

Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат… Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Сьюзанн Болч, Джонни Карлсен, Питер Додд

В ролях: Адам Незеркотт, Ричард Дюмон, Соня Болл, Уайатт Бауэн, Марк Камачо, Элана Дункельман, Анджела Галуппо, Стефан Готье, Рик Джонс, Терренс Скаммелл

Музыка: Дэниэл Скотт