Тролль: История с хвостом
Режиссер:Кевин Манро, Кристиан Кэмп
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Приключения.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Приключения.
Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат… Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Сьюзанн Болч, Джонни Карлсен, Питер Додд
В ролях:Адам Незеркотт, Ричард Дюмон, Соня Болл, Уайатт Бауэн, Марк Камачо, Элана Дункельман, Анджела Галуппо, Стефан Готье, Рик Джонс, Терренс Скаммелл
Музыка:Дэниэл Скотт
В ролях:Адам Незеркотт, Ричард Дюмон, Соня Болл, Уайатт Бауэн, Марк Камачо, Элана Дункельман, Анджела Галуппо, Стефан Готье, Рик Джонс, Терренс Скаммелл
Музыка:Дэниэл Скотт
Производство:Норвегия, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
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