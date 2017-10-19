Три сестры

Режиссер: Юрий Грымов

Жанры: Драма.

Ольга, Ирина и Маша существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви – настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.

Маша, средняя сестра, единственная из них, кто вышел замуж. Но брак ее не стал счастливым, и она это понимает особенно остро, когда в доме появляется Вершинин. Ольга и Ирина хотят счастья, но уже перестали верить в то, что оно возможно для них. Мужчины, которые приходят в их старый дом, – грубый циник Соленый и его сослуживец Тузенбах, оба влюблены в Ирину.

В переплетении отношений обитателей дома каждый из них выбирает свой путь. В результате складывается удивительная мозаика, составленная из благородства и пошлости, сострадания и бесчувствия, отчаяния и ревности. В ней находится место даже преступлению. Найдется ли в ней место для главного – любви?

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Ольга Михайлова

В ролях: Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко, Александр Пашутин, Владимир Носик, Виктор Потапешкин

Музыка: Владимир Дашкевич