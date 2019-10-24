Три секунды

Режиссер: Андреа Ди Стефано

Жанры: Боевик, Криминал, Триллер.

Три секунды – время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону – его семья, свобода, жизнь.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Роуэн Жоффе, Андреа Ди Стефано, Мэтт Кук

В ролях: Ана де Армас, Розамунд Пайк, Юэль Киннаман, Клайв Оуэн, Коммон, Насир Джама, Рут Брэдли Артуро Кастро, Мартин МакКанн, Сэм Спруэлл

Музыка: Брук Блэр, Уилл Блэр