Три секунды
Режиссер:Андреа Ди Стефано
Жанры: Боевик, Криминал, Триллер.
Жанры: Боевик, Криминал, Триллер.
Три секунды – время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону – его семья, свобода, жизнь.
Продолжительность:113 мин
Сценарий:Роуэн Жоффе, Андреа Ди Стефано, Мэтт Кук
В ролях:Ана де Армас, Розамунд Пайк, Юэль Киннаман, Клайв Оуэн, Коммон, Насир Джама, Рут Брэдли Артуро Кастро, Мартин МакКанн, Сэм Спруэлл
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
В ролях:Ана де Армас, Розамунд Пайк, Юэль Киннаман, Клайв Оуэн, Коммон, Насир Джама, Рут Брэдли Артуро Кастро, Мартин МакКанн, Сэм Спруэлл
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2019
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