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Три секунды

Режиссер:Андреа Ди Стефано
Жанры: Боевик, Криминал, Триллер.

Три секунды – время полета пули, выпущенной из снайперской винтовки с расстояния 1 500 метров. Именно столько времени остается, чтобы принять решение информатору Федерального Бюро Расследований, оказавшемуся в смертельной ловушке между мафией, полицией и ФБР. На кону – его семья, свобода, жизнь.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Роуэн Жоффе, Андреа Ди Стефано, Мэтт Кук
В ролях:Ана де Армас, Розамунд Пайк, Юэль Киннаман, Клайв Оуэн, Коммон, Насир Джама, Рут Брэдли Артуро Кастро, Мартин МакКанн, Сэм Спруэлл
Музыка:Брук Блэр, Уилл Блэр
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 24 по 27 октября
15:35 (300 р.)
22:00 (300 р.)
00:15 (250 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 25 по 27 октября
11:10 (300)
18:55 (350)
23:05 (300)
c 28 по 30 октября
11:10 (150)
18:55 (250)
23:05 (200)

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