Три икса: Мировое господство

Режиссер: Ди Джей Карузо

Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие – «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону – судьба мира.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Ф. Скотт Фрэйзер, Рич Уилкс

В ролях: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У, Руби Роуз, Тони Джа, Нина Добрев, Рори МакКанн, Тони Коллетт, Сэмюэл Л. Джексон

Музыка: Роберт Лидекер, Брайан Тайлер