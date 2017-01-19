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Три икса: Мировое господство

Режиссер:Ди Джей Карузо
Жанры: Боевик, Триллер, Приключения.

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие  «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону  судьба мира.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Ф. Скотт Фрэйзер, Рич Уилкс
В ролях:Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У, Руби Роуз, Тони Джа, Нина Добрев, Рори МакКанн, Тони Коллетт, Сэмюэл Л. Джексон
Музыка:Роберт Лидекер, Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 января 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
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11:15 (290 р.)
13:40 (390 р. в 3D)
16:05 (290 р.)
18:30 (390 р. в 3D)
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11:15 (270 р.)
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11:15 (270 р.)
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16:05 (270 р.)
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