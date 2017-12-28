Три богатыря и принцесса Египта 6+

Режиссер: Константин Феоктистов

Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится произнести торжественную речь, а Юлий распаковывает подарки и следит за приготовлением праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и встречают там странного товарища по имени Дурило. Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому особенно не нужен, и который пытается осуществить свое заветное желание – стать самым главным месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с богатырями и оказаться в Египте – стране фараонов и древних пирамид. А дальше – пирамиды, заклинание, Древний огонь – и дело в шляпе! Но не так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч и Дед Мороз и даже – сама принцесса Нефертити!

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Александр Боярский, Светлана Саченко

В ролях: Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Екатерина Гороховская, Мария Цветкова

