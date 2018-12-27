Три богатыря и наследница престола
Режиссер:Константин Бронзит
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.
Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Кто может стать наследником престола?Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу – племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.
Сценарий:Максим Свешников, Вадим Свешников, Константин Бронзит
В ролях:Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Александр Боярский, Константин Бронзит
В ролях:Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Александр Боярский, Константин Бронзит
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 декабря 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:27 декабря 2018
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