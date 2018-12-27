Три богатыря и наследница престола

Режиссер: Константин Бронзит

Жанры: Анимация, Приключения, Семейный.

Родственник, друг семьи или может быть, заморская принцесса? Кто может стать наследником престола?Недолго думая, Князь-батюшка выбирает почти принцессу, а главное родственницу – племянницу Забаву. Нынче она вместе со своим мужем Елисеем (помните верного ученика Добрыни Никитича?) получает образование в далеком Царьграде, где правит коварный Василевс. Чтобы вернуть наследницу на родные просторы за тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Сценарий: Максим Свешников, Вадим Свешников, Константин Бронзит

В ролях: Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Дмитрий Быковский-Ромашов, Валерий Соловьев, Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Александр Боярский, Константин Бронзит

