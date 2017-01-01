Три богатыря и Морской царь

Режиссер: Константин Феоктистов

Возраст: Для всей семьи.

Жанры: Анимация, Приключения.

У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Александр Боярский, Светлана Саченко, Алена Табунова

В ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова

Музыка: Михаил Чертищев