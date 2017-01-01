Три богатыря и Морской царь
Режиссер:Константин Феоктистов
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Приключения.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Анимация, Приключения.
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Александр Боярский, Светлана Саченко, Алена Табунова
В ролях:Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова
Музыка:Михаил Чертищев
В ролях:Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова
Музыка:Михаил Чертищев
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:01 января 2017
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