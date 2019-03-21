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Трезвый водитель

Режиссер:Резо Гигинеишвили
Жанры: Комедия, Приключения.

Молодой наивный провинциал Артём приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя». В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, Артём по недоразумению оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артём влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится всё сложнее.

Продолжительность:105 мин
Сценарий:Иван Баранов, Вета Гераськина, Резо Гигинеишвили
В ролях:Андрей Бурковский, Виктор Хориняк, Ирина Мартыненко, Янина Студилина
Музыка:Иван Дорн
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 марта 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 24 марта
20:35 (390)
c 25 по 27 марта
20:35 (250)
c 28 по 29 марта
16:20 (200)
c 30 по 31 марта
16:20 (300)
c 1 по 3 апреля
16:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 24 марта
00:15 (250 р.)
25 марта
00:05 (200 р.)
c 26 по 27 марта
00:15 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 24 марта
22:40 (1000 р.)
c 25 по 27 марта
22:40 (800 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 24 марта
20:20 (350)
c 25 по 27 марта
20:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 24 марта
11:00 (200 р.)
13:05 (300 р.)
15:10 (300 р.)
17:15 (300 р.)
19:20 (300 р.)
21:25 (300 р.)
25 марта
11:00 (150 р.)
13:05 (200 р.)
15:10 (200 р.)
17:15 (200 р.)
19:20 (250 р.)
c 26 по 27 марта
11:00 (150 р.)
13:05 (200 р.)
15:10 (200 р.)
17:15 (200 р.)
19:20 (250 р.)
21:25 (250 р.)
Северное сияниеСиний зал
23 марта
19:15 (350)
24 марта
15:35 (350)
19:15 (350)
c 25 по 27 марта
15:35 (150)
19:15 (250)
АврораОсновной зал
23 марта
20:35 (250)
24 марта
16:40 (200)
20:35 (250)
c 25 по 27 марта
16:40 (150)
20:35 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
23 марта
22:50 (300)
24 марта
10:20 (300)
12:20 (300)
14:20 (390)
18:00 (390)
22:50 (300)
c 25 по 27 марта
10:20 (200)
12:20 (200)
14:20 (200)
18:00 (250)
22:50 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 28 по 29 марта
13:10 (200)
15:10 (200)
19:25 (250)
c 30 по 31 марта
13:10 (300)
15:10 (300)
19:25 (300)
c 1 по 3 апреля
13:10 (200)
15:10 (200)
19:25 (250)

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