Трезвый водитель
Режиссер:Резо Гигинеишвили
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Молодой наивный провинциал Артём приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя». В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, Артём по недоразумению оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артём влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится всё сложнее.
Продолжительность:105 мин
Сценарий:Иван Баранов, Вета Гераськина, Резо Гигинеишвили
В ролях:Андрей Бурковский, Виктор Хориняк, Ирина Мартыненко, Янина Студилина
Музыка:Иван Дорн
В ролях:Андрей Бурковский, Виктор Хориняк, Ирина Мартыненко, Янина Студилина
Музыка:Иван Дорн
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 марта 2019
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