Трезвый водитель

Режиссер: Резо Гигинеишвили

Жанры: Комедия, Приключения.

Молодой наивный провинциал Артём приезжает к другу в Москву в надежде на новую красивую жизнь, но для начала вынужден помогать ему в нелёгком ночном труде «трезвого водителя». В первый же вечер, отвозя из ночного клуба красавицу Кристину, Артём по недоразумению оказывается вместе с ней в дорогом гостиничном номере. Совершенно не помня события прошлой ночи, Кристина принимает парня за молодого миллионера, а тот, в свою очередь, не спешит ее разочаровывать. С каждым свиданием Артём влюбляется все больше, но и выкручиваться из нелепых ситуаций становится всё сложнее.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Иван Баранов, Вета Гераськина, Резо Гигинеишвили

В ролях: Андрей Бурковский, Виктор Хориняк, Ирина Мартыненко, Янина Студилина

Музыка: Иван Дорн