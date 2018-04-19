Третья волна зомби
Режиссер:Дэвид Фрейн
Жанры: Ужасы, Фантастика, Драма.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Драма.
После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75% заражённых оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления также сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцелённых в общество, но не всё население поддерживает эту идею.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дэвид Фрейн
В ролях:Эллен Пейдж, Сэм Кили, Том Вон-Лолор, Стюарт Грэхэм, Паула Малкомсон, Хильда Фэй, Питер Кэмпион, Фрэнк Кэннон, Лесли Конрой, Эми Де Брюн
Музыка:Рори Фрирз, Ниал Кеннеди
В ролях:Эллен Пейдж, Сэм Кили, Том Вон-Лолор, Стюарт Грэхэм, Паула Малкомсон, Хильда Фэй, Питер Кэмпион, Фрэнк Кэннон, Лесли Конрой, Эми Де Брюн
Музыка:Рори Фрирз, Ниал Кеннеди
Производство:Ирландия
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!