Третья волна зомби

Режиссер: Дэвид Фрейн

Жанры: Ужасы, Фантастика, Драма.

После вспышки вируса, обращающего людей в зомбиподобных тварей, врачи нашли лекарство. 75% заражённых оказались восприимчивы к лечению, но после исцеления также сохраняли память о своих зверствах. Правительство пытается вернуть исцелённых в общество, но не всё население поддерживает эту идею.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Дэвид Фрейн

В ролях: Эллен Пейдж, Сэм Кили, Том Вон-Лолор, Стюарт Грэхэм, Паула Малкомсон, Хильда Фэй, Питер Кэмпион, Фрэнк Кэннон, Лесли Конрой, Эми Де Брюн

Музыка: Рори Фрирз, Ниал Кеннеди