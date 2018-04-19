142009

Тренер

Режиссер:Данила Козловский
Жанры: Драма, Спорт.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Сценарий:Данила Козловский, Андрей Золотарев, Сергей Четверухин
В ролях:Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Мария Лобанова, Павел Ворожцов, Игорь Гордин, Александр Ильин мл
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:19 апреля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
19 апреля
11:15
14:10
17:05
20:00 (220)
c 20 по 23 апреля
11:15
14:10
17:05
20:00
24 апреля
11:20
14:15
17:10
20:05
25 апреля
11:15
14:10
17:05
20:00
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 19 по 20 апреля
14:10 (800 р.)
16:50 (800 р.)
19:30 (1000 р.)
22:10 (1000 р.)
c 21 по 22 апреля
11:30 (600 р.)
14:10 (800 р.)
16:50 (800 р.)
19:30 (1000 р.)
22:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 19 по 20 апреля
12:10 (150 р.)
14:50 (150 р.)
17:30 (150 р.)
20:10 (150 р.)
22:50 (150 р.)
c 21 по 22 апреля
12:10 (200 р.)
14:50 (300 р.)
17:30 (300 р.)
20:10 (300 р.)
22:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 19 по 20 апреля
10:30 (300 р.)
13:10 (450 р.)
15:50 (700 р.)
18:30 (700 р.)
21:10 (700 р.)
23:50 (500 р.)
c 21 по 22 апреля
10:30 (450 р.)
13:10 (700 р.)
15:50 (700 р.)
18:30 (700 р.)
21:10 (700 р.)
23:50 (500 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?