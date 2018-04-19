Тренер
Режиссер:Данила Козловский
Жанры: Драма, Спорт.
Жанры: Драма, Спорт.
Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.
Сценарий:Данила Козловский, Андрей Золотарев, Сергей Четверухин
В ролях:Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Мария Лобанова, Павел Ворожцов, Игорь Гордин, Александр Ильин мл
В ролях:Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Мария Лобанова, Павел Ворожцов, Игорь Гордин, Александр Ильин мл
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:19 апреля 2018
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