Тренер

Режиссер: Данила Козловский

Жанры: Драма, Спорт.

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Сценарий: Данила Козловский, Андрей Золотарев, Сергей Четверухин

В ролях: Данила Козловский, Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Виктор Вержбицкий, Мария Лобанова, Павел Ворожцов, Игорь Гордин, Александр Ильин мл

