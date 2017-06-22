Трансформеры: Последний рыцарь

Режиссер: Майкл Бэй

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.

Новая глава франшизы проливает свет на главные загадки этой истории и переворачивает наше представление о героях. Война между человечеством и трансформерами в самом разгаре. Ключ к победе сокрыт в секретах давно минувших лет, когда Автоботы и Десептиконы уже посещали нашу планету. Бремя ответственности за спасение жизни на всей Земле оказывается на плечах героя Марка Уолберга, Кейда Йегера, Вивиан Уэмбли из Оксфорда, а также сэра Бертона, сплотившихся с Дрифтом, Хаундом и другими трансформерами в борьбе с Гальватроном.

Продолжительность: 148 мин

Сценарий: Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй, Кен Нолан

В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Сантьяго Кабрера, Изабела Монер, Джеррод Кармайкл, Стэнли Туччи, Лиам Гэрриган, Мартин МакКриди

Музыка: Стив Яблонски