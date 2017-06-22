Трансформеры: Последний рыцарь
Режиссер:Майкл Бэй
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.
Новая глава франшизы проливает свет на главные загадки этой истории и переворачивает наше представление о героях. Война между человечеством и трансформерами в самом разгаре. Ключ к победе сокрыт в секретах давно минувших лет, когда Автоботы и Десептиконы уже посещали нашу планету. Бремя ответственности за спасение жизни на всей Земле оказывается на плечах героя Марка Уолберга, Кейда Йегера, Вивиан Уэмбли из Оксфорда, а также сэра Бертона, сплотившихся с Дрифтом, Хаундом и другими трансформерами в борьбе с Гальватроном.
Продолжительность:148 мин
Сценарий:Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй, Кен Нолан
В ролях:Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Сантьяго Кабрера, Изабела Монер, Джеррод Кармайкл, Стэнли Туччи, Лиам Гэрриган, Мартин МакКриди
Музыка:Стив Яблонски
В ролях:Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Сантьяго Кабрера, Изабела Монер, Джеррод Кармайкл, Стэнли Туччи, Лиам Гэрриган, Мартин МакКриди
Музыка:Стив Яблонски
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:22 июня 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:22 июня 2017
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