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Трансформеры: Последний рыцарь

Режиссер:Майкл Бэй
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.

Новая глава франшизы проливает свет на главные загадки этой истории и переворачивает наше представление о героях. Война между человечеством и трансформерами в самом разгаре. Ключ к победе сокрыт в секретах давно минувших лет, когда Автоботы и Десептиконы уже посещали нашу планету. Бремя ответственности за спасение жизни на всей Земле оказывается на плечах героя Марка Уолберга, Кейда Йегера, Вивиан Уэмбли из Оксфорда, а также сэра Бертона, сплотившихся с Дрифтом, Хаундом и другими трансформерами в борьбе с Гальватроном.

Продолжительность:148 мин
Сценарий:Артур Маркам, Мэтт Холлоуэй, Кен Нолан
В ролях:Марк Уолберг, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Лора Хэддок, Сантьяго Кабрера, Изабела Монер, Джеррод Кармайкл, Стэнли Туччи, Лиам Гэрриган, Мартин МакКриди
Музыка:Стив Яблонски
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:22 июня 2017
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Северное сияниеСиний зал
c 26 по 28 июня
21:30 (250)
c 29 по 30 июня
15:15 (200)
18:00 (250)
c 1 по 2 июля
15:15 (300)
18:00 (300)
c 3 по 5 июля
15:15 (150)
18:00 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 26 по 28 июня
22:30 (200 в 3D)
c 29 по 30 июня
19:30 (250)
c 1 по 2 июля
19:30 (300)
c 3 по 5 июля
19:30 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 26 по 28 июня
11:20 (400 р. в 3D)
14:15 (600 р. в 3D)
17:10 (600 р. в 3D)
20:05 (800 р. в 3D)
23:00 (500 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 26 по 28 июня
11:40 (149)
14:50 (149)
18:00 (199)
Северное сияниеОранжевый зал
c 27 по 28 июня
11:00 (200 в 3D)
13:45 (200 в 3D)
16:30 (200 в 3D)
19:15 (250 в 3D)
c 29 по 30 июня
17:40 (250 в 3D)
23:50 (200 в 3D)
c 1 по 2 июля
17:40 (300 в 3D)
23:50 (250 в 3D)
c 3 по 5 июля
17:40 (250 в 3D)
23:50 (200 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 27 по 28 июня
12:30 (300 в 3D)
15:15 (300 в 3D)
20:05 (350 в 3D)
22:50 (300 в 3D)
c 29 июня по 5 июля
18:45 (350 в 3D)
21:30 (300 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 27 по 28 июня
11:05 (200 в 3D)
15:55 (200 в 3D)
20:45 (250 в 3D)
23:30 (200 в 3D)
c 29 по 30 июня
12:20 (200 в 3D)
16:45 (200 в 3D)
21:10 (250 в 3D)
23:55 (200 в 3D)
c 1 по 2 июля
12:20 (200 в 3D)
16:45 (300 в 3D)
21:10 (300 в 3D)
23:55 (250 в 3D)
c 3 по 5 июля
12:20 (200 в 3D)
16:45 (200 в 3D)
21:10 (250 в 3D)
23:55 (200 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 28 июня
11:30 (200)
18:15 (250)
21:00 (250)
23:45 (200 в 3D)
c 29 по 30 июня
14:50 (200 в 3D)
22:40 (200 в 3D)
c 1 по 2 июля
14:50 (300 в 3D)
22:40 (250 в 3D)
c 3 по 5 июля
14:50 (200 в 3D)
22:40 (200 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 27 по 28 июня
10:40 (200)
13:25 (200)
16:10 (200)
c 29 по 30 июня
15:40 (200)
23:25 (200)
c 1 по 2 июля
15:40 (300)
23:25 (250)
c 3 по 5 июля
15:40 (200)
23:25 (200)
АврораОсновной зал
c 27 по 28 июня
11:05 (150)
15:55 (150 в 3D)
20:45 (200 в 3D)
23:30 (150)
c 29 по 30 июня
10:45 (150)
18:45 (150 в 3D)
21:30 (150)
c 1 по 2 июля
10:45 (200)
18:45 (200 в 3D)
21:30 (200)
c 3 по 5 июля
10:45 (150)
18:45 (150 в 3D)
21:30 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
27 июня
12:30 (450 р. в 3D)
15:25 (600 р. в 3D)
18:20 (700 р. в 3D)
21:15 (700 р. в 3D)
28 июня
00:20 (150 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №3
27 июня
00:20 (150 р. в 3D)
28 июня
12:30 (150 р. в 3D)
15:25 (150 р. в 3D)
18:20 (150 р. в 3D)
21:15 (150 р. в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 28 июня
17:35 (250)
20:25 (250)
23:10 (200)
c 29 по 30 июня
11:20 (200)
14:05 (200)
16:50 (200)
c 1 по 2 июля
11:20 (200)
14:05 (300)
16:50 (300)
c 3 по 5 июля
11:20 (200)
14:05 (200)
16:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 27 по 28 июня
10:40 (150 р.)
13:35 (150 р. в 3D)
16:30 (150 р.)
19:25 (150 р. в 3D)
22:20 (150 р.)

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Последние отзывы

  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Нина Крылова, 24 июня #3
    Странно, там минимальная цена на выходные 300р
  • 45186
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    murmanout, 23 июня #2
    Уважаемая Нина, цены на сеансы указаны верно. К сожалению, технические возможности нашего портала не позволяют показывать все 4 цены, указанные на сайте Миража, поэтому наша система берет одну из этих цен.
  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Нина Крылова, 22 июня #1
    Я, конечно, не знаю, как по другим к/т, но почему в мираже у вас неправильные цены???

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