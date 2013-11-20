Тор 2: Царство тьмы
Режиссер:Алан Тейлор
Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.
Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.
Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров от таинственного врага из времен, предшествовавших возникновению вселенной. После событий «Тора» и «Мстителей» главный герой борется за восстановление порядка в космосе, но древняя раса во главе с мстительным Малекитом возвращается, чтобы погрузить вселенную обратно во тьму. Столкнувшись с врагом, которому не способен противостоять ни Один, ни весь Асгард, Тор отправляется в самое рискованное путешествие, которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит пожертвовать всем ради спасения вселенной.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Кристофер Йост, Кристофер Маркус, Стивен МакФили
В ролях:Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Стеллан Скарсгард, Идрис Эльба, Кристофер Экклстон, Адевале Акинойе-Агбаже, Кэт Деннингс, Рэй Стивенсон
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Стеллан Скарсгард, Идрис Эльба, Кристофер Экклстон, Адевале Акинойе-Агбаже, Кэт Деннингс, Рэй Стивенсон
Музыка:Брайан Тайлер
Ограничения:12+
Дата релиза:07 ноября 2013
Дата релиза:07 ноября 2013
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Последние отзывы
Тоже хотелось увидеть больше эпичных сражений.
И честно говоря, больше драматичных моментов могли бы показать. Ведь в фильме, бог влюбляется в девушку с земли,"предает" своего отца, мирится со злобным братом..
Также, персонаж Джейн Фостер является очень глупой девчонкой, не осознающей происходящего. И вся ее роль так и пестрит глупыми шуточками.
Да и вообще много глупых шуточек, фильм о богах, черт возьми.
Смотреть в 3Д - не имеет смысла.
Стоимость сеанса на 4 ноября указана НЕВЕРНО!!!