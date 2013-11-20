Тор 2: Царство тьмы

Режиссер: Алан Тейлор

Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.

Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров от таинственного врага из времен, предшествовавших возникновению вселенной. После событий «Тора» и «Мстителей» главный герой борется за восстановление порядка в космосе, но древняя раса во главе с мстительным Малекитом возвращается, чтобы погрузить вселенную обратно во тьму. Столкнувшись с врагом, которому не способен противостоять ни Один, ни весь Асгард, Тор отправляется в самое рискованное путешествие, которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит пожертвовать всем ради спасения вселенной.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Кристофер Йост, Кристофер Маркус, Стивен МакФили

В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Стеллан Скарсгард, Идрис Эльба, Кристофер Экклстон, Адевале Акинойе-Агбаже, Кэт Деннингс, Рэй Стивенсон

Музыка: Брайан Тайлер