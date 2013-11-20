76932

Тор 2: Царство тьмы

Режиссер:Алан Тейлор
Жанры: Боевик, Приключения, Фэнтези.

Тору предстоит сразиться за спасение Земли и Девяти Миров от таинственного врага из времен, предшествовавших возникновению вселенной. После событий «Тора» и «Мстителей» главный герой борется за восстановление порядка в космосе, но древняя раса во главе с мстительным Малекитом возвращается, чтобы погрузить вселенную обратно во тьму. Столкнувшись с врагом, которому не способен противостоять ни Один, ни весь Асгард, Тор отправляется в самое рискованное путешествие, которое воссоединит его с Джейн Фостер с Земли и заставит пожертвовать всем ради спасения вселенной.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Кристофер Йост, Кристофер Маркус, Стивен МакФили
В ролях:Крис Хемсворт, Натали Портман, Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, Стеллан Скарсгард, Идрис Эльба, Кристофер Экклстон, Адевале Акинойе-Агбаже, Кэт Деннингс, Рэй Стивенсон
Музыка:Брайан Тайлер
Ограничения:12+
Дата релиза:07 ноября 2013
6
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Последние отзывы

  • 78141
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Душечка, 20 ноября 2013 #7
    Интересный фильм, особенно концовка. Хорошее и достойное продолжение предыдущей части. Актёры играют превосходно. Натали как обычно прекрасна и хрупка. Советую посмотреть в кино, как можно скорей)))
  • 83139
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Ирина Белкина, 8 ноября 2013 #6
    Фильм не очень понравился.
    Тоже хотелось увидеть больше эпичных сражений.
    И честно говоря, больше драматичных моментов могли бы показать. Ведь в фильме, бог влюбляется в девушку с земли,"предает" своего отца, мирится со злобным братом..
    Также, персонаж Джейн Фостер является очень глупой девчонкой, не осознающей происходящего. И вся ее роль так и пестрит глупыми шуточками.
    Да и вообще много глупых шуточек, фильм о богах, черт возьми.
  • 97717
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Роман Молотков, 8 ноября 2013 #5
    Фильм очень простенький и красочный, без логического сюжета, для маленьких детей самое то. Лично для меня фильм слабоват. Ожидал экшена, эпичных драк и всего в таком духе, но увы, тот же тор в фильме почти не дрался, только пару раз ударил кувалдой финального боса и всё - вот вам и главный герой. Немного поразили решения главного героя, который постоянно стремится сделать не так, как ему говорят, в итоге всё портит, после чего друзьям тора пришлось все расхлебывать - вот и весь сюжет.
  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Светлана, 5 ноября 2013 #4
    Хорошее продолжение первого фильма . С юмором , без напряжения . Понравилось !
  • 67227
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Мальвина Бабина, 4 ноября 2013 #3
    Отличное продолжение сюжетной линии Тора. Более эпичные съемки сражений, больше юмора, нет затянутых или слезливых моментов, в общем здорово.

    Смотреть в 3Д - не имеет смысла.

    Стоимость сеанса на 4 ноября указана НЕВЕРНО!!!
  • Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Мария, 4 ноября 2013 #2
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а цена 150 рублей на Тор 2 в 16.35???
  • 77246
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Ксюша Шестакова, 3 ноября 2013 #1
    Просто щщщщщикардос, как и любой другой фильм от marvel! Смотрела не отрываясь!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?