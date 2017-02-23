Тони Эрдманн
Режиссер:Марен Аде
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.
Продолжительность:162 мин
Сценарий:Марен Аде
В ролях:Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, Тристан Пюттер, Ингрид Бису, Хадевих Минис, Люси Расселл, Виктория Кочас, Александру Пападопол
В ролях:Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, Тристан Пюттер, Ингрид Бису, Хадевих Минис, Люси Расселл, Виктория Кочас, Александру Пападопол
Производство:Германия, Австрия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
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