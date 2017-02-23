Тони Эрдманн

Режиссер: Марен Аде

Жанры: Драма, Комедия.

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

Продолжительность: 162 мин

Сценарий: Марен Аде

В ролях: Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, Тристан Пюттер, Ингрид Бису, Хадевих Минис, Люси Расселл, Виктория Кочас, Александру Пападопол

