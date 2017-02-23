131071

Тони Эрдманн

Режиссер:Марен Аде
Жанры: Драма, Комедия.

Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее сердце.

Продолжительность:162 мин
Сценарий:Марен Аде
В ролях:Сандра Хюллер, Петер Симонишек, Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл, Тристан Пюттер, Ингрид Бису, Хадевих Минис, Люси Расселл, Виктория Кочас, Александру Пападопол
Производство:Германия, Австрия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Одиссея Трансильвания-холл
c 23 по 26 февраля
20:30 (200 р.)
c 27 февраля по 1 марта
20:30 (200 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?