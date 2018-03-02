140810

Tomb Raider: Лара Крофт

Режиссер:Роар Утхауг
Жанры: Боевик, Приключения.

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Женева Робертсон-Дуорет, Алистер Сиддонс, Ивэн Догерти
В ролях:Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву, Кристин Скотт Томас, Дерек Джекоби,Ю Александр Виллауме, Тамер Барджаг, Эдриан Коллинз
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:Великобритания, США
Дата релиза:02 марта 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 29 марта по 1 апреля
12:30 (200 р.)
16:20 (250 р.)
c 2 по 4 апреля
12:30 (150 р.)
16:20 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 по 30 марта
12:20 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
12:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 29 по 30 марта
23:30 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
23:30 (250 р.)
МурманскБольшой зал
30 марта
c 31 марта по 1 апреля
09:00 (200 в 3D)
c 2 по 4 апреля
09:00 (150 в 3D)
АврораОсновной зал
30 марта
c 31 марта по 4 апреля
09:00 (100 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
30 марта
16:45 (200)
20:50 (250)
c 31 марта по 1 апреля
16:45 (300)
20:50 (300)
c 2 по 4 апреля
16:45 (200)
20:50 (250)

Последние отзывы

  • 77265
    Thumb_down_disabled0Thumb_up_disabled0
    Зильбельтруд, 16 марта #1
    Когда подобную феминистическую чушь про "супертёток" перестанут снимать? Ведь не интересно уже.

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?