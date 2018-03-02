Tomb Raider: Лара Крофт

Режиссер: Роар Утхауг

Жанры: Боевик, Приключения.

Лара Крофт — весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей двадцать один, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона, а ее заработка едва хватает на оплату квартиры и занятий в колледже. Решительно настроенная пробиться сама, она отказывается брать на себя руководство глобальной империей отца, столь же категорично отвергая мысль о том, что он действительно пропал. Слыша советы о том, что ей нужно смириться с этим фактом и жить дальше после семи лет бесплодных поисков, Лара уже и сама не понимает, что же заставляет ее распутывать обстоятельства его таинственной смерти.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Женева Робертсон-Дуорет, Алистер Сиддонс, Ивэн Догерти

В ролях: Алисия Викандер, Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс, Дэниэл Ву, Кристин Скотт Томас, Дерек Джекоби,Ю Александр Виллауме, Тамер Барджаг, Эдриан Коллинз

Музыка: Джанки Экс-Эл