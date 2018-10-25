145361

Только не они

Режиссер:Александр Бойков
Жанры: Комедия.

Когда мир в опасности, обычно на помощь приходят супергерои. Все знают, что они храбрее, умнее и сильнее нас. Но что, если вселенная решит развлечься, и миссия по спасению человечества ляжет на слабенькие плечи двадцатилетних тусовщиков и пофигистов?

Математик, Мажор, Рокер, Стерва, Псих, Блондинка и Неудачница просыпаются после бурной вечеринки с интригующим названием «Конец света» и обнаруживают опустевший полуразрушенный город. На них открыта охота, а на горизонте маячит уже самый настоящий апокалипсис. И остановить его мог бы кто угодно… но только не они!

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Александр Бойков
В ролях:Дарья Храмцова, Полина Максимова, Юлия Хлынина, Данил Стеклов, Денис Бузин, Сергей Дубров, Сергей Якимович, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Сергей Белоголовцев
Музыка:Денис Суров, Антон Новосельцев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:25 октября 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 октября
12:25 (200 р.)
16:15 (300 р.)
22:15 (300 р.)
c 29 по 31 октября
12:25 (150 р.)
16:15 (200 р.)
22:15 (250 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?