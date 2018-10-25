Только не они
Режиссер:Александр Бойков
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Когда мир в опасности, обычно на помощь приходят супергерои. Все знают, что они храбрее, умнее и сильнее нас. Но что, если вселенная решит развлечься, и миссия по спасению человечества ляжет на слабенькие плечи двадцатилетних тусовщиков и пофигистов?
Математик, Мажор, Рокер, Стерва, Псих, Блондинка и Неудачница просыпаются после бурной вечеринки с интригующим названием «Конец света» и обнаруживают опустевший полуразрушенный город. На них открыта охота, а на горизонте маячит уже самый настоящий апокалипсис. И остановить его мог бы кто угодно… но только не они!
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Александр Бойков
В ролях:Дарья Храмцова, Полина Максимова, Юлия Хлынина, Данил Стеклов, Денис Бузин, Сергей Дубров, Сергей Якимович, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Сергей Белоголовцев
Музыка:Денис Суров, Антон Новосельцев
В ролях:Дарья Храмцова, Полина Максимова, Юлия Хлынина, Данил Стеклов, Денис Бузин, Сергей Дубров, Сергей Якимович, Владимир Стеклов, Александр Семчев, Сергей Белоголовцев
Музыка:Денис Суров, Антон Новосельцев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:25 октября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:25 октября 2018
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