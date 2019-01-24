Точка возврата

Режиссер: Брайан А. Миллер

Жанры: Драма, Криминал.

Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну – где спрятаны украденные деньги – сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Майк Мэйплс

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Медоу Уильямс, Мэттью Модайн, Райан Гузман, Кристофер МакДональд, Колин Эглсфилд, Байли Каррен, Свен Теммел, Дженна Уиллис, Хезер Йохансен

