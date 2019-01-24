Точка возврата
Режиссер:Брайан А. Миллер
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
Дерзкое ограбление инкассаторской машины стало самым громким преступлением в городе. Главную тайну – где спрятаны украденные деньги – сможет раскрыть только единственный выживший после заварухи преступник. Но есть один нюанс: он полностью потерял память. Раскрыть преступление поможет экспериментальное вещество: грабитель, изучая глубины своего разума, и коп, следующий за ним, должны прийти к точке возврата. Точке, где всё началось и должно закончиться.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Майк Мэйплс
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Медоу Уильямс, Мэттью Модайн, Райан Гузман, Кристофер МакДональд, Колин Эглсфилд, Байли Каррен, Свен Теммел, Дженна Уиллис, Хезер Йохансен
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Медоу Уильямс, Мэттью Модайн, Райан Гузман, Кристофер МакДональд, Колин Эглсфилд, Байли Каррен, Свен Теммел, Дженна Уиллис, Хезер Йохансен
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:24 января 2019
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