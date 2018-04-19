Точка невозврата

Режиссер: Брэд Андерсон

Жанры: Триллер, Мелодрама.

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Тони Гилрой

В ролях: Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Марк Пеллегрино, Дин Норрис, Шей Уигэм, Джонатан Койн, Дуглас Ходж, Лейла Бехти, Кейт Флитвуд, Алон Абутбул

Музыка: Джон Дебни