Точка невозврата
Режиссер:Брэд Андерсон
Жанры: Триллер, Мелодрама.
Жанры: Триллер, Мелодрама.
Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Тони Гилрой
В ролях:Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Марк Пеллегрино, Дин Норрис, Шей Уигэм, Джонатан Койн, Дуглас Ходж, Лейла Бехти, Кейт Флитвуд, Алон Абутбул
Музыка:Джон Дебни
В ролях:Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Марк Пеллегрино, Дин Норрис, Шей Уигэм, Джонатан Койн, Дуглас Ходж, Лейла Бехти, Кейт Флитвуд, Алон Абутбул
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
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