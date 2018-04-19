142147

Точка невозврата

Режиссер:Брэд Андерсон
Жанры: Триллер, Мелодрама.

Разгар Ливанской войны. Интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда… На руках героя умирает жена, подстреленная террористами. Через десять лет он, преодолев ненависть и отчаяние, возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Тони Гилрой
В ролях:Розамунд Пайк, Джон Хэмм, Марк Пеллегрино, Дин Норрис, Шей Уигэм, Джонатан Койн, Дуглас Ходж, Лейла Бехти, Кейт Флитвуд, Алон Абутбул
Музыка:Джон Дебни
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 апреля 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
c 21 по 22 апреля
13:05 (350)
17:10 (350)
21:15 (350)
23 апреля
13:05 (150)
17:10 (250)
21:15 (250)
24 апреля
13:05 (150)
22:20 (200)
25 апреля
13:05 (150)
17:10 (250)
21:15 (250)
c 26 по 28 апреля
13:20 (200)
c 29 апреля по 2 мая
13:20 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?