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Тобол

Режиссер:Игорь Зайцев
Жанры: История, Драма.

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири – в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда…

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Алексей Пермяков, Алексей Иванов
В ролях:Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Агата Муцениеце, Александр Лазарев мл., Андрей Бурковский, Юлия Макарова, Павел Табаков, Еркебулан Даиров
Музыка:Александра Магакян
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 21 по 22 февраля
12:20 (400 р.)
c 23 по 24 февраля
12:20 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 22 февраля
10:30 (150 р.)
14:45 (200 р.)
19:00 (300 р.)
23:15 (300 р.)
c 23 по 24 февраля
10:30 (200 р.)
14:45 (300 р.)
19:00 (300 р.)
23:15 (300 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 22 февраля
14:35 (300)
16:40 (300)
20:40 (390)
23 февраля
14:35 (390)
16:40 (390)
20:40 (390)
24 февраля
16:35 (390)
20:40 (390)
c 25 по 27 февраля
14:35 (200)
16:40 (200)
20:40 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 21 по 24 февраля
11:20 (300)
c 25 по 27 февраля
11:20 (200)
МурманскБольшой зал
c 21 по 22 февраля
15:35 (300)
22:15 (300)
c 23 по 24 февраля
15:35 (350)
22:15 (300)
c 25 по 27 февраля
15:35 (200)
22:15 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 28 февраля по 1 марта
15:25 (200)
c 2 по 3 марта
15:25 (300)
c 4 по 6 марта
15:25 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 28 февраля по 1 марта
21:45 (250)
c 2 по 3 марта
21:45 (300)
c 4 по 6 марта
21:45 (250)

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