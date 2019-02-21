Тобол
Режиссер:Игорь Зайцев
Жанры: История, Драма.
Жанры: История, Драма.
Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири – в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда…
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Алексей Пермяков, Алексей Иванов
В ролях:Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Агата Муцениеце, Александр Лазарев мл., Андрей Бурковский, Юлия Макарова, Павел Табаков, Еркебулан Даиров
Музыка:Александра Магакян
В ролях:Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Агата Муцениеце, Александр Лазарев мл., Андрей Бурковский, Юлия Макарова, Павел Табаков, Еркебулан Даиров
Музыка:Александра Магакян
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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