Тобол

Режиссер: Игорь Зайцев

Жанры: История, Драма.

Молодой офицер новой гвардии Петра I Иван Демарин по заданию царя отправляется в глубину Сибири – в пограничный Тобольск. Здесь Иван встречает свою первую любовь и вместе со своим полком оказывается втянутым в заговор местных князей, охотящихся за золотом Яркенда. Его крепость окружена полчищами диких джунгар и помощи ждать неоткуда…

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Алексей Пермяков, Алексей Иванов

В ролях: Илья Маланин, Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Агата Муцениеце, Александр Лазарев мл., Андрей Бурковский, Юлия Макарова, Павел Табаков, Еркебулан Даиров

Музыка: Александра Магакян