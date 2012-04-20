Титаник в 3D

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Жанры: Мелодрама, История, Драма.

Когда Роза Дьюитт Бьюкейтер познакомилась с Джеком Доусоном, ей было всего семнадцать. Джек был бедным американским художником, который по чистой случайности оказался на «Титанике», выиграв билет в покер буквально за считанные минуты до отплытия. Роза была невестой богатого аристократа Кэла Хокли, она направлялась в Нью-Йорк вместе с ним и матерью и почти смирилась с участью стать женой нелюбимого человека и провести всю свою жизнь в оцепенении. Встреча с Джеком озарила ее сердце, подарив им обоим четыре дня самого чистого и настоящего чувства, которым было суждено завершиться трагедией. 15 апреля 1912 года «Титаник» стал тонуть посреди ледяного океана, не сумев избежать столкновения с огромным айсбергом, унесшего жизни сотен пассажиров.

Продолжительность: 194 мин

Сценарий: Джеймс Кэмерон

В ролях: <Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бэйтс, Фрэнсис Фишер, Билл Пэкстон, Иоан Граффадд, Стивен Куэйл, Виктор Гарбер, Саймон Крэйн, Скотт Дж. Андерсон, Шарлотта Чэттон, Джейсон Барри, Энн Флетчер, Джеймс Кэмерон, Кевин Де Ла Ной, Дэнни Нуччи, Бернард Хилл, Грег Эллис

Музыка: Джеймс Хорнер