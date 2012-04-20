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Титаник в 3D

Режиссер:Джеймс Кэмерон
Жанры: Мелодрама, История, Драма.

Когда Роза Дьюитт Бьюкейтер познакомилась с Джеком Доусоном, ей было всего семнадцать. Джек был бедным американским художником, который по чистой случайности оказался на «Титанике», выиграв билет в покер буквально за считанные минуты до отплытия. Роза была невестой богатого аристократа Кэла Хокли, она направлялась в Нью-Йорк вместе с ним и матерью и почти смирилась с участью стать женой нелюбимого человека и провести всю свою жизнь в оцепенении. Встреча с Джеком озарила ее сердце, подарив им обоим четыре дня самого чистого и настоящего чувства, которым было суждено завершиться трагедией. 15 апреля 1912 года «Титаник» стал тонуть посреди ледяного океана, не сумев избежать столкновения с огромным айсбергом, унесшего жизни сотен пассажиров.

Продолжительность:194 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон
В ролях:<Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бэйтс, Фрэнсис Фишер, Билл Пэкстон, Иоан Граффадд, Стивен Куэйл, Виктор Гарбер, Саймон Крэйн, Скотт Дж. Андерсон, Шарлотта Чэттон, Джейсон Барри, Энн Флетчер, Джеймс Кэмерон, Кевин Де Ла Ной, Дэнни Нуччи, Бернард Хилл, Грег Эллис
Музыка:Джеймс Хорнер
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:05 апреля 2012
4
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Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

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Последние отзывы

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    Дарья, 20 апреля 2012 #23
    сколько билеты стоят?
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    Юрий, 19 апреля 2012 #22
    С удовольствием посмотрел, блин 17 лет а все равно на слезы пробило, Спасибо Джеймсу Кэмерону за отличный фильм и историю! смотрел с душой и понимание, и представлял как это было на самом деле и не вериться просто, но все же реальность есть от неё не убежишь! советую всем посмотреть тот кто ещё не смотрел то посмотрите!
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    Миша, 16 апреля 2012 #21
    Просто классный фильм.
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    Ольга, 14 апреля 2012 #20
    А в Мончегрске 3D отличное!!! Кресла удобные!!! з часа пролетели на одном дыхании)))))
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    Катя, 12 апреля 2012 #19
    Хотела сходить, но билеты больно дорогие.
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    вика, 11 апреля 2012 #18
    Спасибо, Елена!
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    кАТЯ, 10 апреля 2012 #17
    А в Форуме лучше 3D? Ходили как-то на последнюю часть "Пиратов карибского...." в 3D в "Мурманск"....Ужасно.
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    Елена, 10 апреля 2012 #16
    На сайте кронверка можете забронировать (но оплата только с помощью банковской карты в течение 15 минут), либо приобрести их карту в кассе кронверка, и бронировать по телефону с ее помощью (на ней код есть, который надо будет сказать).
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    вика, 9 апреля 2012 #15
    скажите пожалуйста как бронировать билеты в кронверк?
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    Настена, 8 апреля 2012 #14
    Действительно 3Д лишнее. Эффектов особо то и не было, а краска фильма из-за этого потерялась. Но посмотреть еще раз этот фильм на большом экране - здорово!!!
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