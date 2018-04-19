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Титан

Режиссер:Леннарт Рафф
Жанры: Фантастика, Триллер.

Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Макс Харвитц, Араш Амель
В ролях:Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуп, Кори Джонсон, Александр Йованович, Диего Бонета, Аарон Хеффернан
Музыка:Филь Эйслер
Производство:Великобритания, Испания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 апреля 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 19 по 25 апреля
21:00
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 апреля
18:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 19 по 20 апреля
13:00 (150 р.)
17:10 (150 р.)
21:30 (150 р.)
c 21 по 22 апреля
13:00 (300 р.)
17:10 (300 р.)
21:30 (300 р.)

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