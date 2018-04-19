Титан Режиссер: Леннарт Рафф

Жанры: Фантастика, Триллер. Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Продолжительность: 97 мин Сценарий: Макс Харвитц, Араш Амель

В ролях: Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуп, Кори Джонсон, Александр Йованович, Диего Бонета, Аарон Хеффернан

Музыка: Филь Эйслер Производство: Великобритания, Испания, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 19 апреля 2018

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