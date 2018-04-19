Титан
Режиссер:Леннарт Рафф
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Американский военный Рик принимает участие в грандиозной космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на планете Титан. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Макс Харвитц, Араш Амель
В ролях:Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуп, Кори Джонсон, Александр Йованович, Диего Бонета, Аарон Хеффернан
Музыка:Филь Эйслер
В ролях:Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, Агнесс Дейн, Натали Эммануэль, Ноа Джуп, Кори Джонсон, Александр Йованович, Диего Бонета, Аарон Хеффернан
Музыка:Филь Эйслер
Производство:Великобритания, Испания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:19 апреля 2018
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