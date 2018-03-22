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Тихоокеанский рубеж 2

Режиссер:Стивен С. ДеНайт
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

События разворачиваются спустя десять лет после захватившей весь мир войны между монстрами Кайдзю и созданными для их уничтожения роботами – Егерями, которыми управляют специально обученные люди. Сейчас мировой океан, откуда наступали пришельцы, спокоен, а планета находится под самой надежной защитой в истории. Однако все это оказывается лишь началом глобального восстания против человечества. Мелкий преступник Джейк Пентекост некогда был многообещающим пилотом Егеря, унаследовавшим дело своего отца Стэкера Пентекоста, отдавшего жизнь в битве против Кайдзю. Теперь, когда над миром нависла еще большая угроза уничтожения, чем когда-либо, Джейку дается еще один шанс вспомнить о своем предназначении. Мако Мори стоит во главе молодого поколения, выросшего в тени бесконечной войны. Среди тех, кто жаждет мести за смерть погибших в бою, – талантливый и строптивый Ламберт и пятнадцатилетняя Амара. Объединившись, герои становятся единственной надеждой Земли на спасение.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Стивен С. ДеНайт, Т.С. Наулин, Эмили Кармайкл
В ролях:Скотт Иствуд, Адриа Архона, Цзин Тянь, Джон Бойега, Ринко Кикути, Чарли Дэй, Берн Горман, Дастин Клер, Кэйли Спэни, Каран Брэр
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:Китай, США
Ограничения:12+
Дата релиза:22 марта 2018
2
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 29 по 30 марта
18:55 (250)
c 31 марта по 1 апреля
18:55 (300)
c 2 по 4 апреля
18:55 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 29 по 30 марта
21:55 (250)
c 31 марта по 1 апреля
21:55 (300)
c 2 по 4 апреля
21:55 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
c 29 по 30 марта
10:40 (150 р.)
12:55 (150 р. в 3D)
15:10 (150 р. в 3D)
17:25 (150 р. в 3D)
19:40 (150 р. в 3D)
21:55 (150 р. в 3D)
31 марта
10:40 (200 р.)
12:55 (250 р. в 3D)
15:10 (300 р. в 3D)
17:25 (300 р. в 3D)
19:40 (350 р. в 3D)
21:55 (350 р. в 3D)
1 апреля
10:40 (200 р.)
12:55 (250 р. в 3D)
15:10 (300 р. в 3D)
17:25 (300 р. в 3D)
19:40 (350 р. в 3D)
22:00 (350 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 29 марта по 1 апреля
22:50 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 29 марта по 4 апреля
12:10 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 30 марта по 2 апреля
13:20
19:50
3 апреля
13:20
17:40
4 апреля
13:20
19:50
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 30 марта по 4 апреля
11:50
11:50 (180)
11:50
МурманскБольшой зал
30 марта
13:10 (200 в 3D)
17:15 (250 в 3D)
c 31 марта по 1 апреля
13:10 (300 в 3D)
17:15 (300 в 3D)
c 2 по 4 апреля
13:10 (200 в 3D)
17:15 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
30 марта
13:10 (150)
17:15 (150 в 3D)
c 31 марта по 1 апреля
13:10 (200)
17:15 (200 в 3D)
c 2 по 4 апреля
13:10 (150)
17:15 (150 в 3D)
Северное сияниеОранжевый зал
30 марта
13:40 (200)
15:50 (200 в 3D)
20:40 (250)
22:50 (200 в 3D)
c 31 марта по 1 апреля
11:30 (200)
13:40 (300)
15:50 (300 в 3D)
20:40 (300)
22:50 (250 в 3D)
c 2 по 4 апреля
11:30 (200)
13:40 (200)
15:50 (200 в 3D)
20:40 (250)
22:50 (200 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
30 марта
17:50 (350 в 3D)
c 31 марта по 4 апреля
10:20 (200 в 3D)
17:50 (350 в 3D)

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