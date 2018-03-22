Тихоокеанский рубеж 2

Режиссер: Стивен С. ДеНайт

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

События разворачиваются спустя десять лет после захватившей весь мир войны между монстрами Кайдзю и созданными для их уничтожения роботами – Егерями, которыми управляют специально обученные люди. Сейчас мировой океан, откуда наступали пришельцы, спокоен, а планета находится под самой надежной защитой в истории. Однако все это оказывается лишь началом глобального восстания против человечества. Мелкий преступник Джейк Пентекост некогда был многообещающим пилотом Егеря, унаследовавшим дело своего отца Стэкера Пентекоста, отдавшего жизнь в битве против Кайдзю. Теперь, когда над миром нависла еще большая угроза уничтожения, чем когда-либо, Джейку дается еще один шанс вспомнить о своем предназначении. Мако Мори стоит во главе молодого поколения, выросшего в тени бесконечной войны. Среди тех, кто жаждет мести за смерть погибших в бою, – талантливый и строптивый Ламберт и пятнадцатилетняя Амара. Объединившись, герои становятся единственной надеждой Земли на спасение.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Стивен С. ДеНайт, Т.С. Наулин, Эмили Кармайкл

В ролях: Скотт Иствуд, Адриа Архона, Цзин Тянь, Джон Бойега, Ринко Кикути, Чарли Дэй, Берн Горман, Дастин Клер, Кэйли Спэни, Каран Брэр

Музыка: Лорн Бэлф