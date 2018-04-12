Тихое место

Режиссер: Джон Красински

Жанры: Ужасы, Триллер, Драма.

История одной семьи, которая проживает в небольшой уединённой ферме в далёкой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая ни единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Брайан Вудс, Скотт Бек, Джон Красински

В ролях: Эмили Блант, Джон Красински, Милли Симмондс, Ноа Джуп, Кейд Вудворд, Леон Рассом, Дорис МакКарти

Музыка: Марко Белтрами