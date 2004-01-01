4262

Иностранец

Режиссер:Майк Обловитц
Жанры: Боевик.

Тот, кто владеет информацией, живет долго и счастливо. Но, похоже, тайному агенту Коулду не повезло. Он получил задание доставить из Франции в Германию некую посылку, о содержимом которой он не имеет никакого понятия.

Печально, поскольку орды конкурирующих между собой убийц, немедленно садящихся герою на хвост и наперебой норовящих отправить его на тот свет, явно знают об этом грузе больше, чем он. Рутинное поручение превращается в безумную гонку, ставка в которой – жизнь. Такой поворот событий расстроит кого хочешь, но вот какая штука: когда расстраивается такой крутой и опасный парень, как Коулд – лучше не быть в числе его обидчиков…

Информация предоставлена: Vida.ru – все о ТВ

Продолжительность:92 мин
В ролях:Стивен Сигал, Макс Райан, Кейт Фишер, Шерман Огустас, Анна-Луиз Плаумэн
Производство:США
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 30 ноября по 3 декабря
20:00 (1000 р.)
4 декабря
20:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 30 ноября по 3 декабря
18:05 (300 р.)
22:50 (300 р.)
4 декабря
18:05 (250 р.)
22:50 (250 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?