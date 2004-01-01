Иностранец

Режиссер: Майк Обловитц

Жанры: Боевик.

Тот, кто владеет информацией, живет долго и счастливо. Но, похоже, тайному агенту Коулду не повезло. Он получил задание доставить из Франции в Германию некую посылку, о содержимом которой он не имеет никакого понятия.

Печально, поскольку орды конкурирующих между собой убийц, немедленно садящихся герою на хвост и наперебой норовящих отправить его на тот свет, явно знают об этом грузе больше, чем он. Рутинное поручение превращается в безумную гонку, ставка в которой – жизнь. Такой поворот событий расстроит кого хочешь, но вот какая штука: когда расстраивается такой крутой и опасный парень, как Коулд – лучше не быть в числе его обидчиков…

Информация предоставлена: Vida.ru – все о ТВ

Продолжительность: 92 мин

В ролях: Стивен Сигал, Макс Райан, Кейт Фишер, Шерман Огустас, Анна-Луиз Плаумэн

