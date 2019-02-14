Тетрадь дружбы Нацумэ
Режиссер:Такахиро Омори, Хидэки Ито
Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Семейный.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Семейный.
Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Юки Мидорикава, Садаюки Мураи
В ролях:Хироси Камия, Кадзухико Иноуэ, Аюми Фудзимура, Тё, Эйдзи Ито, Мики Ито, Сацуки Юкино, Акэми Окамура, Такаси Мацуяма, Кёко Тикири
Музыка:Макото Ёсимори
В ролях:Хироси Камия, Кадзухико Иноуэ, Аюми Фудзимура, Тё, Эйдзи Ито, Мики Ито, Сацуки Юкино, Акэми Окамура, Такаси Мацуяма, Кёко Тикири
Музыка:Макото Ёсимори
Производство:Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:14 февраля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:14 февраля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!