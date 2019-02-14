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Тетрадь дружбы Нацумэ

Режиссер:Такахиро Омори, Хидэки Ито
Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Семейный.

Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Юки Мидорикава, Садаюки Мураи
В ролях:Хироси Камия, Кадзухико Иноуэ, Аюми Фудзимура, Тё, Эйдзи Ито, Мики Ито, Сацуки Юкино, Акэми Окамура, Такаси Мацуяма, Кёко Тикири
Музыка:Макото Ёсимори
Производство:Япония
Ограничения:6+
Дата релиза:14 февраля 2019
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Северное сияниеДетский зал
c 14 по 15 февраля
17:35 (350)
c 16 по 17 февраля
17:40 (350)
c 18 по 20 февраля
17:40 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 15 февраля
10:20 (150 р.)
16:10 (300 р.)
c 16 по 17 февраля
10:20 (200 р.)
16:10 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 14 по 15 февраля
13:50 (от 150 р.)
c 16 по 17 февраля
13:50 (от 190 р.)
c 18 по 19 февраля
13:50 (от 150 р.)
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