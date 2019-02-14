Тетрадь дружбы Нацумэ

Режиссер: Такахиро Омори, Хидэки Ито

Жанры: Анимация, Фэнтези, Драма, Семейный.

Такаси Нацумэ наделён удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрёл гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак, и начинают происходить невероятные вещи…

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Юки Мидорикава, Садаюки Мураи

В ролях: Хироси Камия, Кадзухико Иноуэ, Аюми Фудзимура, Тё, Эйдзи Ито, Мики Ито, Сацуки Юкино, Акэми Окамура, Такаси Мацуяма, Кёко Тикири

Музыка: Макото Ёсимори