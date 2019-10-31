Терминатор: Темные судьбы
Режиссер:Тим Миллер
Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.
Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.
Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон, Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Родс
В ролях:Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел Луна Диего Бонета, Алисия Боррачеро, Энрике Арсе, Стивен Кри, Ferran Fernández
Музыка:Джанки Экс-Эл
В ролях:Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел Луна Диего Бонета, Алисия Боррачеро, Энрике Арсе, Стивен Кри, Ferran Fernández
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:США, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2019
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