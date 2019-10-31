Терминатор: Темные судьбы

Режиссер: Тим Миллер

Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.

Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Джеймс Кэмерон, Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Родс

В ролях: Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел Луна Диего Бонета, Алисия Боррачеро, Энрике Арсе, Стивен Кри, Ferran Fernández

Музыка: Джанки Экс-Эл