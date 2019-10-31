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Терминатор: Темные судьбы

Режиссер:Тим Миллер
Жанры: Боевик, Приключения, Фантастика.

Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная девушка Грейс, смесь человека и машины.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон, Дэвид С. Гойер, Джастин Б. Родс
В ролях:Линда Хэмилтон, Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Наталия Рейес, Гэбриел Луна Диего Бонета, Алисия Боррачеро, Энрике Арсе, Стивен Кри, Ferran Fernández
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:США, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:31 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 31 октября по 1 ноября
11:00 (150 р.)
13:30 (200 р.)
16:10 (300 р.)
18:40 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:50 (250 р.)
c 2 по 4 ноября
11:00 (200 р.)
13:30 (300 р.)
16:10 (300 р.)
18:40 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:50 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 31 октября по 1 ноября
12:00 (400 р.)
14:30 (800 р.)
17:00 (800 р.)
19:30 (1000 р.)
22:00 (1000 р.)
c 2 по 4 ноября
12:00 (600 р.)
14:30 (800 р.)
17:00 (800 р.)
19:30 (1000 р.)
22:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 31 октября по 4 ноября
22:40 (700 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 31 октября по 4 ноября
19:40 (390)
c 5 по 6 ноября
19:40 (250)
АврораОсновной зал
1 ноября
14:35 (200)
18:50 (250)
21:20 (250)
23:50 (200)
c 2 по 4 ноября
12:20 (200)
18:50 (250)
21:20 (250)
23:50 (200)
c 5 по 6 ноября
12:20 (150)
18:50 (200)
21:20 (200)
23:50 (150)
Северное сияниеБордовый зал
1 ноября
10:20 (300)
12:50 (300)
15:20 (300)
17:50 (390)
20:20 (390)
22:50 (300)
c 2 по 4 ноября
10:20 (300)
12:50 (300)
15:20 (390)
17:50 (390)
20:20 (390)
22:50 (300)
5 ноября
10:20 (200)
12:50 (200)
15:20 (200)
17:50 (250)
20:20 (250)
22:50 (200)
6 ноября
10:20 (200)
12:50 (200)
15:20 (200)
17:50 (250)
20:20 (250)
22:50 (250)
Северное сияниеПремьер зал
1 ноября
12:00 (350)
16:15 (350)
21:00 (390)
23:30 (300)
c 2 по 4 ноября
12:00 (350)
16:15 (390)
21:00 (390)
23:30 (300)
c 5 по 6 ноября
12:00 (300)
16:15 (300)
21:00 (350)
23:30 (300)
МурманскБольшой зал
c 1 по 4 ноября
10:50 (300)
17:30 (350)
20:00 (350)
c 5 по 6 ноября
10:50 (200)
17:30 (250)
20:00 (250)

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