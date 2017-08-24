Терминатор-2: Судный день

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор – женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор – практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.

Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.

Продолжительность: 137 мин

Сценарий: Джеймс Кэмерон, Уильям Уишер мл.

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон, С. Ипейта Меркерсон, Кастуло Герра, Дэнни Кукси, Дженетт Голдстин

Музыка: Брэд Фидель