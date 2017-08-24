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Терминатор-2: Судный день

Режиссер:Джеймс Кэмерон
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор – женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин.

Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор – практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора.

Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.

Продолжительность:137 мин
Сценарий:Джеймс Кэмерон, Уильям Уишер мл.
В ролях:Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон, С. Ипейта Меркерсон, Кастуло Герра, Дэнни Кукси, Дженетт Голдстин
Музыка:Брэд Фидель
Производство:США, Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:24 августа 2017
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