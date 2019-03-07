Тень

Режиссер: Чжан Имоу

Жанры: Драма, Боевик.

Эпоха Троецарствия. Без ведома короля командующий Цзы Юй вызвал на дуэль генерала Яна, который захватил и удерживает город государства Пэй. Из-за своенравия командующий попадет в немилость правителя и лишается привилегий, но свою затею не оставляет. Только жена умирающего Юя знает, что вместо супруга уже целый год действует Тень, ещё с детства специально обученный двойник, а сам Юй сидит взаперти и строит коварные планы.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Ли Вэй, Чжан Имоу

В ролях: Ден Чао, Сунь Ли, Чжэн Кай, Ван Цяньюань, Ван Цзинчунь, Ху Цзюнь, Гуань Сяотун, У Лэй, Фэн Бай

Музыка: Лао Цзай