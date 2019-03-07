Тень
Режиссер:Чжан Имоу
Жанры: Драма, Боевик.
Жанры: Драма, Боевик.
Эпоха Троецарствия. Без ведома короля командующий Цзы Юй вызвал на дуэль генерала Яна, который захватил и удерживает город государства Пэй. Из-за своенравия командующий попадет в немилость правителя и лишается привилегий, но свою затею не оставляет. Только жена умирающего Юя знает, что вместо супруга уже целый год действует Тень, ещё с детства специально обученный двойник, а сам Юй сидит взаперти и строит коварные планы.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Ли Вэй, Чжан Имоу
В ролях:Ден Чао, Сунь Ли, Чжэн Кай, Ван Цяньюань, Ван Цзинчунь, Ху Цзюнь, Гуань Сяотун, У Лэй, Фэн Бай
Музыка:Лао Цзай
В ролях:Ден Чао, Сунь Ли, Чжэн Кай, Ван Цяньюань, Ван Цзинчунь, Ху Цзюнь, Гуань Сяотун, У Лэй, Фэн Бай
Музыка:Лао Цзай
Производство:Китай, Гонконг
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
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