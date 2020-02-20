Темные воды

Режиссер: Тодд Хейнс

Жанры: Триллер, Драма, Биография, История.

Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?

Продолжительность: 126 мин

Сценарий: Марио Корреа, Мэттью Майкл Карнахан, Натаниэл Рич

В ролях: Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Пуллман, Билл Кэмп, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм, Уильям Джексон Харпер, Луиса Краузе, Кевин Краули

Музыка: Марсело Зарвос