Темные воды
Режиссер:Тодд Хейнс
Жанры: Триллер, Драма, Биография, История.
Жанры: Триллер, Драма, Биография, История.
Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?
Продолжительность:126 мин
Сценарий:Марио Корреа, Мэттью Майкл Карнахан, Натаниэл Рич
В ролях:Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Пуллман, Билл Кэмп, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм, Уильям Джексон Харпер, Луиса Краузе, Кевин Краули
Музыка:Марсело Зарвос
В ролях:Марк Руффало, Энн Хэтэуэй, Тим Роббинс, Билл Пуллман, Билл Кэмп, Виктор Гарбер, Мэр Уиннингхэм, Уильям Джексон Харпер, Луиса Краузе, Кевин Краули
Музыка:Марсело Зарвос
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 февраля 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:20 февраля 2020
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