Темная башня
Режиссер:Николай Арсель
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения, Вестерн.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения, Вестерн.
Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Акива Голдсман, Джефф Пинкнер, Андерс Томас Йенсен
В ролях:Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс МакГрегор, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц
Музыка:Джанки Экс-Эл
В ролях:Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс МакГрегор, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:03 августа 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:03 августа 2017
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