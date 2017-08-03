Темная башня

Режиссер: Николай Арсель

Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения, Вестерн.

Наш мир – не единственный из существующих. Заклятые враги Роланд Дискейн, последний из ордена стрелков, и Уолтер О’Дим, известный также как Человек в черном, ведут извечную борьбу. На кону – мифическая Темная Башня, последний оплот и надежда вселенной, без которой мир будет повержен в полный хаос и разрушение. Силам добра и зла суждено столкнуться в последней схватке, ведь Роланд Дискейн – единственный, кому под силу остановить Человека в черном, прежде чем тот разрушит Темную Башню.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Акива Голдсман, Джефф Пинкнер, Андерс Томас Йенсен

В ролях: Кэтрин Уинник, Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Джеки Эрл Хейли, Эбби Ли, Деннис Хейсбёрт, Алекс МакГрегор, Николас Хэмилтон, Су-хён, Фрэн Кранц

Музыка: Джанки Экс-Эл