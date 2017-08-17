Телохранитель киллера
Режиссер:Патрик Хьюз
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа – есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания – под большим вопросом.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Том О’Коннор
В ролях:Гари Олдман, Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Кирсти Митчелл, Жоаким ди Алмейда, Юрий Колокольников, Жозефин де ла Буме
Музыка:Этли Орварссон
В ролях:Гари Олдман, Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Кирсти Митчелл, Жоаким ди Алмейда, Юрий Колокольников, Жозефин де ла Буме
Музыка:Этли Орварссон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 августа 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:17 августа 2017
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