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Телохранитель киллера

Режиссер:Патрик Хьюз
Жанры: Боевик, Комедия.

Он – телохранитель мирового уровня. Его новая работа – охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа – есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания – под большим вопросом.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Том О’Коннор
В ролях:Гари Олдман, Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Кирсти Митчелл, Жоаким ди Алмейда, Юрий Колокольников, Жозефин де ла Буме
Музыка:Этли Орварссон
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 августа 2017
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ОдиссеяЭлизиум-холл
c 17 по 20 августа
21:10 (250 р.)
c 21 по 23 августа
21:10 (200 р.)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 17 по 20 августа
12:35 (150 р.)
16:20 (200 р.)
18:30 (250 р.)
22:40 (250 р.)
c 21 по 23 августа
12:35 (150 р.)
16:20 (150 р.)
18:30 (200 р.)
22:40 (150 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 17 по 18 августа
13:30 (149)
20:20 (199)
19 августа
13:30 (249)
20:20 (299)
20 августа
12:00 (249)
18:45 (299)
21 августа
13:30 (149)
20:20 (199)
22 августа
11:20 (149)
23 августа
13:30 (149)
20:20 (199)
АврораОсновной зал
c 17 по 20 августа
21:20 (250)
c 21 по 23 августа
21:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 17 по 18 августа
22:00 (150 р.)
00:20 (150 р.)
c 19 по 20 августа
22:00 (300 р.)
00:20 (200 р.)
c 22 по 23 августа
22:00 (150 р.)
00:20 (150 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 17 по 20 августа
22:55 (300)
c 21 по 23 августа
22:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 17 по 18 августа
11:00 (150 р.)
13:20 (150 р.)
15:40 (150 р.)
18:00 (150 р.)
20:20 (150 р.)
c 19 по 20 августа
11:00 (200 р.)
13:20 (300 р.)
15:40 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:20 (300 р.)
c 21 по 23 августа
11:00 (150 р.)
13:20 (150 р.)
15:40 (150 р.)
18:00 (150 р.)
20:20 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 17 по 20 августа
19:00 (1000 р.)
23:15 (700 р.)
21 августа
19:00 (800 р.)
c 22 по 23 августа
19:00 (800 р.)
23:15 (700 р.)
Северное сияниеСиний зал
18 августа
15:30 (300)
22:15 (300)
c 19 по 20 августа
11:10 (300)
15:30 (350)
22:15 (300)
c 21 по 23 августа
11:10 (150)
15:30 (150)
22:15 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 18 по 20 августа
20:00 (390)
23:50 (300)
c 21 по 23 августа
20:00 (250)
23:50 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
21 августа
22:10 (800 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
22 августа
19:15 (199)

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