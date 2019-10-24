Текст
Режиссер:Россия
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Главный герой – 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.
Продолжительность:132 мин
Сценарий:Дмитрий Глуховский
В ролях:Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский, Кирилл Нагиев
Музыка:Николай Ростов, Дмитрий Носков, Иван Бурляев
В ролях:Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский, Кирилл Нагиев
Музыка:Николай Ростов, Дмитрий Носков, Иван Бурляев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2019
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