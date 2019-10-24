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Текст

Режиссер:Россия
Жанры: Драма, Триллер.

Главный герой – 27-летний Илья Горюнов, семь лет отсидевший в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков. Когда Илья выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней он больше не сможет. Хотя он не собирался мстить человеку, который отправил его в тюрьму, другого выхода теперь нет. Встретившись лицом к лицу со своим обидчиком, Илья совершает необдуманный поступок, после которого главный герой получает доступ к смартфону Петра, а с ним и к жизни молодого человека – его фотографиям и видео, перепискам с родителями и девушкой Ниной, к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром – через текст на экране телефона.

Продолжительность:132 мин
Сценарий:Дмитрий Глуховский
В ролях:Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский, Софья Озерова, Максим Виноградов Виталий Хаев, Дмитрий Глуховский, Кирилл Нагиев
Музыка:Николай Ростов, Дмитрий Носков, Иван Бурляев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 октября 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 24 по 25 октября
13:50 (200 р.)
18:10 (300 р.)
20:50 (300 р.)
23:30 (250 р.)
c 26 по 27 октября
13:50 (300 р.)
18:10 (300 р.)
20:50 (300 р.)
23:30 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 27 октября
17:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 24 по 27 октября
21:50 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 25 по 27 октября
19:45 (390)
22:30 (300)
c 28 по 30 октября
19:45 (250)
22:30 (200)
Северное сияниеКрасный зал
25 октября
11:15 (300)
16:15 (300)
26 октября
11:15 (300)
27 октября
11:15 (300)
16:15 (390)
c 28 по 30 октября
11:15 (200)
16:15 (200)
МурманскБольшой зал
25 октября
16:00 (300)
21:00 (350)
c 26 по 27 октября
16:00 (350)
21:00 (350)
c 28 по 30 октября
16:00 (200)
21:00 (250)
Северное сияниеБордовый зал
25 октября
10:15 (300)
12:55 (300)
15:35 (300)
18:15 (390)
20:55 (390)
23:35 (300)
c 26 по 27 октября
10:15 (300)
12:55 (300)
15:35 (390)
18:15 (390)
20:55 (390)
23:35 (300)
c 28 по 30 октября
10:15 (200)
12:55 (200)
15:35 (200)
18:15 (250)
20:55 (250)
23:35 (200)

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