Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
Режиссер:Давид Алонсо, Энрике Гато
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.
Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Хорди Гасуль, Нил Ландау, Хавьер Лопез Баррейра
В ролях:Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, David Brau, Франческ Бельда
Музыка:Сакариас М. де ла Рива
В ролях:Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, David Brau, Франческ Бельда
Музыка:Сакариас М. де ла Рива
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:19 октября 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:19 октября 2017
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