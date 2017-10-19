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Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса

Режиссер:Давид Алонсо, Энрике Гато
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Хорди Гасуль, Нил Ландау, Хавьер Лопез Баррейра
В ролях:Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, David Brau, Франческ Бельда
Музыка:Сакариас М. де ла Рива
Производство:Испания
Ограничения:6+
Дата релиза:19 октября 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 19 по 25 октября
11:20
13:10
17:10
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 20 октября
14:30 (200 р.)
c 21 по 22 октября
10:20 (200 р.)
14:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 20 октября
11:30 (150 р.)
c 21 по 22 октября
11:30 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 19 по 20 октября
13:10 (200 р.)
17:10 (300 р.)
c 21 по 22 октября
13:10 (300 р.)
17:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 21 по 22 октября
12:15 (600 р.)

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