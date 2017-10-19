Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса

Режиссер: Давид Алонсо, Энрике Гато

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения.

Тэд, не самый удачливый и ловкий исследователь и путешественник, и его странноватые друзья, в числе которых настоящая мумия и смышленый пес Джефф, отправляются на розыски злобного богача Джека Рэкхема, похитившего Сару. Любимая Тэда обнаружила, где спрятаны сокровища легендарного царя Мидаса, и злодей надеется их заполучить. Но Тэд и его команда должны разрушить планы беспринципного богача и освободить Сару!

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Хорди Гасуль, Нил Ландау, Хавьер Лопез Баррейра

В ролях: Оскар Барберан, Мишель Хеннер, Адриана Угарте, Луис Посада, Мигель Анхель Хеннер, Хосе Корбачо, Росер Баталья, Рафаэль Калво, David Brau, Франческ Бельда

Музыка: Сакариас М. де ла Рива