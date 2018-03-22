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Тебя никогда здесь не было

Режиссер:Линн Рэмси
Жанры: Мелодрама, Детектив, Триллер.

Когда-то Джо служил морским пехотинцем и агентом ФБР и за долгие годы повидал немало зла, жестокости и страданий. Теперь он скрывается от прошлого и не позволяет себе сблизиться хоть с кем-то. Джо зарабатывает на жизнь тем, что спасает молоденьких девушек от участи сексуальных рабынь. Однажды к нему обращается нью-йоркский сенатор с просьбой вытащить его дочь-подростка из манхэттенского борделя. Выполняя заказ, Джо оказывается в пучине коррупции и опасных тайн, разгадка которых может оказаться не под силу даже ему.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Линн Рэмси, Джонатан Эймс
В ролях:Хоакин Феникс, Данте Перейра-Олсон, Винисиус Дамассено, Нео Рэндолл, тДжудит Анна Робертс, Фрэнк Пандо, Джон Доумен, Эдвард Лэтэм, Алекс Манетт, Клер Сюй
Музыка:Джонни Гринвуд
Производство:Великобритания, Франция, США
Ограничения:18+
Дата релиза:22 марта 2018
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