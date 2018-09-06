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Тайная жизнь пингвинов

Режиссер:Исида Хироясу
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения.

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

Продолжительность:118 мин
Сценарий:Макото Уэда, Томихико Морими
В ролях:Кана Кита, Ю Аои
Музыка:Умитаро Абэ
Производство:Япония
Дата релиза:06 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 2 сентября
16:30 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 2 сентября
17:30 (350)
c 3 по 5 сентября
17:30 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 1 по 2 сентября
14:55 (350)
c 3 по 5 сентября
14:55 (250)

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