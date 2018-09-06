Тайная жизнь пингвинов

Режиссер: Исида Хироясу

Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения.

Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.

Продолжительность: 118 мин

Сценарий: Макото Уэда, Томихико Морими

В ролях: Кана Кита, Ю Аои

Музыка: Умитаро Абэ