Тайная жизнь пингвинов
Режиссер:Исида Хироясу
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Приключения.
Любознательный четвероклассник Аояма ведет дневник, куда записывает все свои открытия и эксперименты. Однажды в его родном городе вдали от морского побережья необъяснимым образом появляются пингвины. А на окраине города возникает некая неземная океаническая сфера. Мальчик берется разгадать этот удивительный феномен, который оказывается связан не только с его жизнью, но и с судьбой всего мира.
Продолжительность:118 мин
Сценарий:Макото Уэда, Томихико Морими
В ролях:Кана Кита, Ю Аои
Музыка:Умитаро Абэ
В ролях:Кана Кита, Ю Аои
Музыка:Умитаро Абэ
Производство:Япония
Дата релиза:06 сентября 2018
Дата релиза:06 сентября 2018
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