138822

Тайная жизнь насекомых

Режиссер:Арно Бурон, Антун Крингс
Жанры: Анимация, Семейный.

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого – своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

Продолжительность:77 мин
Сценарий:Arnaud Delalande, Кристель Гоннар, Антун Крингс
В ролях:Райан Николлс
Музыка:Бруно Куле
Производство:Франция, Люксембург
Ограничения:6+
Дата релиза:07 января 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеЗеленый зал
7 января 2018
10:50 (300)
8 января 2018
12:30 (300)
17:00 (350)
c 9 по 10 января 2018
12:30 (150)
17:00 (150)
Северное сияниеСиний зал
7 января 2018
16:15 (350)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?