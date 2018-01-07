Тайная жизнь насекомых
Режиссер:Арно Бурон, Антун Крингс
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого – своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…
Продолжительность:77 мин
Сценарий:Arnaud Delalande, Кристель Гоннар, Антун Крингс
В ролях:Райан Николлс
Музыка:Бруно Куле
В ролях:Райан Николлс
Музыка:Бруно Куле
Производство:Франция, Люксембург
Ограничения:6+
Дата релиза:07 января 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:07 января 2018
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