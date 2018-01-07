Тайная жизнь насекомых

Режиссер: Арно Бурон, Антун Крингс

Жанры: Анимация, Семейный.

Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого – своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

Продолжительность: 77 мин

Сценарий: Arnaud Delalande, Кристель Гоннар, Антун Крингс

В ролях: Райан Николлс

Музыка: Бруно Куле