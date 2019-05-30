Тайная жизнь домашних животных 2

Режиссер: Крис Рено, Джонатан дель Валь

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что это? Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик!

Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Брайан Линч

В ролях: Пэттон Освальт, Кевин Харт, Харрисон Форд, Эрик Стоунстрит, Дженни Слейт, Тиффани Хэддиш, Лэйк Белл, Дэна Карви, Бобби Мойнахан, Хэннибал Бёресс

Музыка: Александр Деспла