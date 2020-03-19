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Тайная жизнь

Режиссер:Терренс Малик
Жанры: Военный, Драма, Биография, История.

Франц Егерштеттер отказался сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда он сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

Продолжительность:174 мин
Сценарий:Терренс Малик
В ролях:Аугуст Диль, Валери Пахнер, Мария Зимон, Карин Нойхаузер, Тобиас Моретти, Ульрих Маттес Маттиас Шонартс, Франц Роговский, Карл Маркович, Бруно Ганц
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:США, Великобритания, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 марта 2020
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Северное сияниеСиний зал
19 марта
19:05 (350)
22:20 (300)

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