Тайная жизнь

Режиссер: Терренс Малик

Жанры: Военный, Драма, Биография, История.

Франц Егерштеттер отказался сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда он сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи.

Продолжительность: 174 мин

Сценарий: Терренс Малик

В ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер, Мария Зимон, Карин Нойхаузер, Тобиас Моретти, Ульрих Маттес Маттиас Шонартс, Франц Роговский, Карл Маркович, Бруно Ганц

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард