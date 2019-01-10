146650

Тайна семьи монстров

Режиссер:Леопольдо Агиляр
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Семейный.

Однажды юный Лукас узнает, что он не совсем человек, а необычное создание. Да что там приукрашивать: оказывается, что Лукас – огромный Монстр. Эта новость кардинально меняет его жизнь. Особенно обидно выходит, когда он превращается в монстра прямо на вечеринке, куда пришла половина школы.

В поисках своих корней мальчик отправляется в увлекательное и жуткое путешествие на Остров монстров. Приключения помогают Лукасу осознать, что отличаться от других совсем не страшно. И обрести новую, необыкновенную семью.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Билли Фролик, Алисия Нуньес Пуэрто
В ролях:Джонни Роуз, Кэти Ли, Фиона Хардингэм, Дженифер Бет Каплан, Майкл Роблз, Джои Камен, Уолли Вингерт, Чак Куруклис, Луис Дэниэл Рамирес Сантьяго, Нэнси Салливан
Музыка:Кевин Смитерс
Производство:Индия, Мексика
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеЗеленый зал
11 января
16:10 (150)
c 12 по 13 января
16:10 (300)
c 14 по 16 января
16:10 (150)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?