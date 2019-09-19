Тайна печати дракона
Режиссер:Олег Степченко
Жанры: Приключения.
Жанры: Приключения.
Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Олег Степченко, Алексей А. Петрухин, Дмитрий Пальцев
В ролях:Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля
Музыка:Александра Магакян
В ролях:Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля
Музыка:Александра Магакян
Производство:Россия, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:19 сентября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!