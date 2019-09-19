150776

Тайна печати дракона

Режиссер:Олег Степченко
Жанры: Приключения.

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Олег Степченко, Алексей А. Петрухин, Дмитрий Пальцев
В ролях:Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля
Музыка:Александра Магакян
Производство:Россия, Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:19 сентября 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
МурманскБольшой зал
c 19 по 20 сентября
09:00 (150)
11:20 (300 в 3D)
15:30 (300 в 3D)
20:00 (350)
c 21 по 22 сентября
09:00 (150)
11:20 (300 в 3D)
15:30 (350 в 3D)
20:00 (350)
c 23 по 25 сентября
09:00 (150)
11:20 (200 в 3D)
15:30 (200 в 3D)
21:00 (250)
Северное сияниеБордовый зал
19 сентября
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (300)
17:25 (390)
21:35 (390)
20 сентября
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (300)
17:25 (390)
23:30 (300)
21 сентября
10:40 (300)
12:55 (300)
15:10 (390)
17:25 (390)
23:30 (300)
22 сентября
10:40 (300)
12:55 (390)
15:10 (390)
17:25 (390)
23:30 (300)
c 23 по 25 сентября
10:40 (200)
12:55 (200)
15:10 (200)
17:25 (250)
23:30 (200)
АврораОсновной зал
c 19 по 22 сентября
09:00 (100)
13:10 (200)
18:40 (250)
23:10 (200)
c 23 по 25 сентября
09:00 (100)
13:10 (150)
18:40 (200)
21:00 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 19 по 20 сентября
11:00 (300 в 3D)
13:20 (300 в 3D)
15:40 (300 в 3D)
18:00 (390)
20:20 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 21 по 22 сентября
11:00 (300 в 3D)
13:20 (390 в 3D)
15:40 (390 в 3D)
18:00 (390)
20:20 (390 в 3D)
22:40 (300 в 3D)
c 23 по 25 сентября
11:00 (200 в 3D)
13:20 (200 в 3D)
15:40 (200 в 3D)
18:00 (250)
20:20 (250 в 3D)
22:40 (200 в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
19 сентября
10:20 (300)
14:30 (350 в 3D)
21:10 (390 в 3D)
23:30 (300)
20 сентября
10:20 (300)
14:35 (350 в 3D)
18:50 (390 в 3D)
21:10 (390)
c 21 по 22 сентября
10:20 (300)
14:35 (390 в 3D)
18:50 (390 в 3D)
21:10 (390)
c 23 по 25 сентября
10:20 (200)
14:35 (300 в 3D)
18:50 (350 в 3D)
21:10 (350)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 19 по 20 сентября
13:45 (800 р.)
16:10 (800 р. в 3D)
18:35 (1000 р. в 3D)
c 21 по 22 сентября
11:20 (600 р. в 3D)
13:45 (800 р.)
16:10 (800 р. в 3D)
18:35 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 19 по 20 сентября
10:20 (300 р.)
12:45 (450 р. в 3D)
15:10 (700 р.)
17:40 (700 р. в 3D)
20:10 (700 р.)
22:40 (800 р. в 3D)
c 21 по 22 сентября
10:20 (450 р.)
12:45 (600 р. в 3D)
15:10 (700 р.)
17:40 (700 р. в 3D)
20:10 (700 р.)
22:40 (800 р. в 3D)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?