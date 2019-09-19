Тайна печати дракона

Режиссер: Олег Степченко

Жанры: Приключения.

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

Продолжительность: 121 мин

Сценарий: Олег Степченко, Алексей А. Петрухин, Дмитрий Пальцев

В ролях: Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Чарльз Дэнс, Джеки Чан, Яо Синтун, Кристофер Фэйрбэнк, Рутгер Хауэр, Мартин Клебба, Юрий Колокольников, Павел Воля

Музыка: Александра Магакян