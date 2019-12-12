Тайна Мосли
Режиссер:Кирби Аткинс
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках… свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Кирби Аткинс
В ролях:Темуэра Моррисон, Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Рис Дарби, Кирби Аткинс, Джей Саймон Дэрил Хэбракен, Тимоти Раби
Музыка:Harry Hansen
В ролях:Темуэра Моррисон, Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Рис Дарби, Кирби Аткинс, Джей Саймон Дэрил Хэбракен, Тимоти Раби
Музыка:Harry Hansen
Производство:Новая Зеландия Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:12 декабря 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:12 декабря 2019
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