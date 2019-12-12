151956

Тайна Мосли

Режиссер:Кирби Аткинс
Жанры: Анимация.

В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках… свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Кирби Аткинс
В ролях:Темуэра Моррисон, Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Рис Дарби, Кирби Аткинс, Джей Саймон Дэрил Хэбракен, Тимоти Раби
Музыка:Harry Hansen
Производство:Новая Зеландия Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:12 декабря 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
c 12 по 13 декабря
11:10 (300)
15:15 (300)
c 14 по 15 декабря
11:10 (300)
15:15 (350)
c 16 по 18 декабря
11:10 (150)
15:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 13 декабря
12:10 (400 р.)
c 14 по 15 декабря
12:10 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 13 декабря
10:40 (150 р.)
15:00 (300 р.)
c 14 по 15 декабря
10:40 (200 р.)
15:00 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?