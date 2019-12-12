Тайна Мосли Режиссер: Кирби Аткинс

Жанры: Анимация. В далеком-далеком прошлом удивительные животные Торифанты восстают против жизни в рабстве людей и отправляются в опасное путешествие в поисках… свободы. Ведь их прошлое хранит невероятную тайну. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Кирби Аткинс

В ролях: Темуэра Моррисон, Люси Лоулесс, Джон Рис-Дэвис, Рис Дарби, Кирби Аткинс, Джей Саймон Дэрил Хэбракен, Тимоти Раби

Музыка: Harry Hansen Производство: Новая Зеландия Китай

Ограничения: 6+

Дата релиза: 12 декабря 2019

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