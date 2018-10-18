Тайна магазина игрушек
Режиссер:Гэри Ван
Жанры: Анимация, Семейный, Фэнтези.
Жанры: Анимация, Семейный, Фэнтези.
Робот Таймбот попадает на землю, после того, как его космический корабль потерпел крушение. Он попадает в магазин игрушек, где его обитатели, жили своей тихой и спокойной жизнью, играли, а по ночам пугали друг друга историями о некоем «Правителе Подземелья», который с помощью своих верных помощников, крыс Шмыгуна и Пискуна, похищает их друзей из соседних магазинов. В один из дней, пропадает их подружка Мэй, и игрушки, во главе с Таймботом убегают из магазина и отправляются в город на ее поиски. С этого и начинаются интересные, полные юмора и приключений путешествия маленьких героев под недоуменные взгляды городских жителей.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Гэри Ван
В ролях:Ши Лэй, Юань Цзэюй, Цзи Гуаньлинь, Хун Хуан, Чжан Лэй, Янь Яньшэн, Ивонн Чжао
Музыка:Го Хаовэй
В ролях:Ши Лэй, Юань Цзэюй, Цзи Гуаньлинь, Хун Хуан, Чжан Лэй, Янь Яньшэн, Ивонн Чжао
Музыка:Го Хаовэй
Производство:Китай
Дата релиза:18 октября 2018
Дата релиза:18 октября 2018
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