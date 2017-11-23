Тайна Коко
Режиссер:Ли Анкрич, Эдриан Молина
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Детектив, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Детектив, Приключения, Семейный.
12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно – потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая – пока неназванная – связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Мэттью Олдрич, Эдриан Молина, Ли Анкрич
В ролях:Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Аланна Юбак, Рене Виктор, Хайме Камиль, Альфонсо Арау, Херберт Сигенса, Габриэль Иглесиас, Ломбардо Бойяр
Музыка:Майкл Джаккино
В ролях:Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Аланна Юбак, Рене Виктор, Хайме Камиль, Альфонсо Арау, Херберт Сигенса, Габриэль Иглесиас, Ломбардо Бойяр
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!