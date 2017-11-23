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Тайна Коко

Режиссер:Ли Анкрич, Эдриан Молина
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Детектив, Приключения, Семейный.

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно – потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая – пока неназванная – связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Мэттью Олдрич, Эдриан Молина, Ли Анкрич
В ролях:Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Аланна Юбак, Рене Виктор, Хайме Камиль, Альфонсо Арау, Херберт Сигенса, Габриэль Иглесиас, Ломбардо Бойяр
Музыка:Майкл Джаккино
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:23 ноября 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 23 по 29 ноября
13:05
18:00
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 23 по 29 ноября
11:40
14:20
17:00
19:40
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 24 ноября
15:05 (800 р.)
c 25 по 26 ноября
12:35 (600 р.)
15:05 (800 р.)
27 ноября
15:05 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 23 по 24 ноября
11:20 (150 р.)
13:50 (200 р.)
16:20 (300 р.)
c 25 по 26 ноября
11:20 (200 р.)
13:50 (300 р.)
16:20 (300 р.)
27 ноября
11:20 (150 р.)
13:50 (200 р.)
16:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 23 по 24 ноября
10:40 (450 р. в 3D)
13:10 (700 р. в 3D)
15:40 (700 р. в 3D)
18:10 (800 р. в 3D)
c 25 по 26 ноября
10:40 (600 р. в 3D)
13:10 (700 р. в 3D)
15:40 (700 р. в 3D)
18:10 (800 р. в 3D)
27 ноября
10:40 (450 р. в 3D)
13:10 (600 р. в 3D)
15:40 (600 р. в 3D)
18:10 (700 р. в 3D)

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